Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach zwei kräftigen Anstiegen in Folge hat die Industrieproduktion in Südkorea im August um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat nachgegeben, so die Analysten von Postbank Research.



Mit einem Rückgang um 4,1 Prozent habe sich insbesondere die Automobilproduktion sehr schwach entwickelt. Allerdings sei es hier zuvor dank einer Mehrwertsteuersenkung im Juni und Juli zu massiven Anstiegen von 21,4 beziehungsweise 16,6 Prozent gekommen. Der leichte Output-Rückgang müsse auch vor dem Hintergrund ungünstiger Wetterbedingungen und eines geänderten Ferienkalenders infolge der Coronavirus-Pandemie gesehen werden.



Im September dürfte die Erholung der koreanischen Industrie daher wieder Fahrt aufgenommen haben. Die Einzelhandelsumsätze hätten sich mit einem Vormonatszuwachs von drei Prozent im August erfreulich entwickelt. Sie hätten in vier der fünf vergangenen Monate einen Anstieg verzeichnet und befänden sich bereits 1,6 Prozent über Vorkrisenniveau. Infolge stark steigender Neuinfektionen sei es im August zu einer ausgeprägten Verlagerung der Käufe ins Internet gekommen. Hier seien die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 14,4 Prozent gestiegen. Inzwischen habe sich die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea wieder deutlich reduziert, sodass sich die wirtschaftlichen Belastungen für die Wirtschaft in Grenzen halten sollten. Der Koreanische Won sei gestern gegenüber dem Euro leicht unter Druck gekommen. (30.09.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.