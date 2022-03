Paris (www.aktiencheck.de) - Nicht nur das höhere Exposure des Kap-Staats gegenüber Rohstoffen - allen voran Gold, Platin und Palladium - haben den Südafrikanischen Rand in der zurückliegenden Woche um knapp zwei Prozent gegenüber dem Euro aufwerten lassen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Schützenhilfe für die Leitwährung leiste auch die Notenbank. Da der massive Anstieg des Rohölpreises und die auch in Südafrika stark steigenden Benzinpreise die Inflationserwartungen anheizen würden, könnte noch in diesem Monat eine deutliche Zinserhöhung erfolgen. Die Forward-Rate-Agreements würden mit einer Wahrscheinlichkeit von aktuell rund 80 Prozent bereits eine Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte einpreisen.



Dass die Notenbank den Schlüsselzins tatsächlich um 0,5 Prozentpunkte erhöhen werde, sei zwar noch ungewiss, doch angesichts der kräftig gestiegenen Inflationserwartungen erscheine dieses Szenario zumindest nicht ausgeschlossen zu sein. Die enorm großen Goldvorkommen Südafrikas könnten den Rand zusätzlich beflügeln, sei die Nachfrage nach dem Krisenmetall doch zuletzt kräftig angestiegen. Gut möglich also, dass der Südafrikanische Rand zum Euro noch weiter aufwerten könnte, zumindest ein wenig. Denn: Die EZB habe auf ihrer Sitzung am Donnerstag zwar keine Zinserhöhung, aber immerhin eine schnellere Drosselung der Anleihekäufe beschlossen. Schwächen dürfte diese Meldung den Euro wohl eher nicht. (Ausgabe vom 11.03.2022) (14.03.2022/ac/a/m)



