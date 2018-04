Sturm im Wasserglas an den Devisenmärkten

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang März gab es zahlreiche Ankündigungen und Meldungen über protektionistische Maßnahmen und Vorhaben, so die Analysten der DekaBank.

Insbesondere die USA, die EU und China hätten nahezu täglich für Schlagzeilen gesorgt. Dabei habe der Eindruck einer kurz bevorstehenden globalen Handelskrise entstehen können. Die dabei von US-Präsident Donald Trump besonders ins Visier genommenen Länder seien die NAFTA-Staaten Kanada und Mexiko sowie die Länder, mit denen die USA ein hohes Handelsbilanzdefizit hätten. Dazu würden vor allem China, Japan und Deutschland gehören. Die Währungsentwicklung dieser Länder sei seit Anfang März bis zum Ende der zweiten Aprilwoche allerdings deutlich ruhiger verlaufen als es die teilweise hitzige Protektionismusdiskussion vermuten lasse.

Der EUR-USD-Wechselkurs (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe nur leicht von 1,22 auf 1,23 zugelegt. Ebenfalls leicht gewinnen können habe die kanadische Währung gegenüber dem US-Dollar. Der NAFTA-Partner Mexiko habe allerdings eine Abwertung seiner Währung gegenüber dem US-Dollar von 3% hinnehmen müssen. Der japanische Yen habe sich seitwärts um die Marke von 106 USD-JPY entwickelt. In den vergangenen Wochen habe US-Präsident Trump konkrete protektionistische Maßnahmen gegenüber China ergriffen und die chinesische Seite habe bereits mit Gegenmaßnahmen geantwortet. Die chinesische Währung habe sich seit Anfang März weniger als 1% gegenüber US-Dollar abgeschwächt. Die Protektionismuswelle in der Weltwirtschaft habe bislang an den Devisenmärkten nur zu einem Sturm im Wasserglas geführt. (17.04.2018/ac/a/m)