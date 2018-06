Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

60,54 Euro -0,48% (29.06.2018, 15:21)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 70,50 +0,24% (29.06.2018, 15:24, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (29.06.2018/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse des Analysten Steven Seedhouse von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse spricht Steven Seedhouse, Aktienanalyst von Raymond James, im Zuge einer Ersteinschätzung eine klare Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) aus.Die Analysten von Raymond James sind der Auffassung, dass sich das Hepatitis C- Geschäft von Gilead Sciences Inc. stabilisiert hat. Die starke Markteinführung von Biktarvy zur HIV-Therapie und das beeindruckende HIV-Prophylaxe-Segment würden die langfristig attraktiven Geschäftsaussichten in diesem Bereich dokumentieren.Analyst Steven Seedhouse zeigt sich hinsichtlich der CAR-T-Plattform und der filgotinin-Mögklichkeiten positiv gestimmt, ebenso für NASH und MMP9.Die Aktienanalysten von Raymond James beginnen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse die Bewertung des Titels mit einem "strong buy"-Votum und einem Kursziel von 93,00 USD.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:60,59 Euro +0,05% (29.06.2018, 15:01)