Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Ströer SE einen Umsatz in Höhe von 824 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (22.02.2017/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Ströer vorläufige Jahreszahlen 2016: Exzellente Ergebnisse - Konzernumsatz steigt um 36% auf 1,12 Mrd. Euro - AktiennewsDie Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) präsentiert mit den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2016 exzellente Ergebnisse und bestätigt damit den eingeschlagenen Wachstumskurs, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Konzernumsatz steigerte sich um 36 Prozent von 824 Millionen Euro auf 1,12 Milliarden Euro mit einem organischen Umsatzwachstum von mehr als 7 Prozent.Das Operational EBITDA wuchs sehr deutlich um 37 Prozent von 208 Millionen Euro auf 285 Millionen Euro. Das bereinigte Jahresergebnis hat sich herausragend entwickelt und stieg um 46 Prozent von 107 Millionen Euro auf 157 Millionen Euro. Zugleich hat sich damit auch das bereinigte Ergebnis auf 2,83 Euro pro Aktie deutlich erhöht. Die gute Entwicklung des operativen Geschäfts hat sich ebenfalls positiv auf die Finanzlage ausgewirkt und der Free Cash Flow stieg um 19 Prozent von 116 Millionen Euro auf 139 Millionen Euro. Zudem hat Ströer seinen dynamischen Verschuldungsgrad von 1,2 trotz Akquisitionen und Dividendenauszahlung stabil nahezu auf Vorjahreslevel gehalten.Die Diversifizierung des Produkt-Mix und das erweiterte Digital-Portfolio sind zentrale Bestandteile der Strategie und des erfolgreichen Kurses. Auch der kontinuierlich im Aufbau befindliche lokale Strukturvertrieb und die gestiegene Relevanz von Ströer als einem der größten und reichweitenstärksten deutschen Vermarkter tragen einen erheblichen Beitrag zur positiven Entwicklung von Ströer bei.Alle Zahlen des Geschäftsjahres 2016 sind vorläufig und noch nicht testiert. Die endgültigen Geschäftszahlen werden im Zuge der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 27. März 2017 bekannt gegeben.Börsenplätze Ströer-Aktie: