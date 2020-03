ISIN Ströer-Aktie:

Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an.



Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital OOH & Content und Direct Media. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Zum Portfolio zählen alle Medien, die außer Haus zum Einsatz kommen - von den klassischen Plakatmedien über das exklusive Werberecht an Bahnhöfen bis hin zu digitalen Out-of-Home Medien. Die Bereiche Digital OOH & Content und Direct Media flankieren das Kerngeschäft. Mit Dialogmarketing offeriert Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer SE & Co. KGaA ist im SDAX der Deutschen Börse notiert.



Mit einem Konzernumsatz von 1,6 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2018 zählt die Ströer SE & Co. KGaA gemessen an den Umsätzen zu den größten Vermarktern von Außen- und Onlinewerbung. (26.03.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Ströer: Viele Analysten halten den Kursrutsch für stark übertrieben - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen die Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) unter die Lupe.Die Corona-Epidemie und die Einschränkung des öffentlichen Lebens habe gravierende Folgen für die deutsche Wirtschaft. Viele Unternehmen hätten ihre Prognosen bereits über Bord werfen müssen. So auch der Werbevermarkter Ströer. "Nach einem sehr starken ersten Quartal sehen wir seit letztem Montag (16. März 2020) einen starken Einfluss der Corona-Krise auf unser Geschäft, vor allem bei unseren nationalen Kunden, aufgrund des massiv eingeschränkten öffentlichen Lebens vor dem Hintergrund der öffentlichen Auflagen in Deutschland, wie auch im übrigen Europa und sogar weltweit", so das SDAX-Unternehmen.Zwar lasse sich derzeit noch nicht beziffern, in welcher Höhe sich die Corona-Krise auf Umsatz und Ergebnis auswirken werden. Klar sei aber: Die vor der Corona-Krise gegebene Prognose eines mittleren einstelligen organischen Umsatz- und adjustierten Wachstums des operativen Ergebnisses (EBITDA) für das Jahr 2020 sei nicht zu schaffen.Alles in allem sehe sich der Konzern aber gut gegen die Krise gewappnet. Die Finanzlage sei solide, so das Unternehmen. Man verfüge aktuell über freie Kreditlinien in einem Umfang von über 400 Mio. Euro. Zudem habe Ströer auf stabile Geldflüsse aus Online-Geschäften verwiesen. Ebenfalls positiv: Der Konzern rechne ab 2021 aus heutiger Sicht mit keinen negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die mittelfristige Geschäftserwartung.Viele Analysten, darunter Katherine Tait von Goldman Sachs, würden daher den Kursrutsch in den vergangenen Tagen für stark übertrieben halten. Ihr Kursziel liege unverändert bei 85,55 Euro - und damit meilenweit über dem aktuellen Kurs (47,93 Euro). (Ausgabe 12/2020)Börsenplätze Ströer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:47,16 EUR -2,20% (26.03.2020, 12:06)Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:47,36 EUR -1,21% (26.03.2020, 12:01)