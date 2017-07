Ströer sei Platzhirsch bei der Außenwerbung, das habe das Management über viele Jahre immer wieder auf's Neue unter Beweis gestellt. Als Immobiliengesellschaft sei Ströer solide. Doch nun möchte Ströer mit aller Gewalt auch digital wachsen. Dazu sei bereits T-Online gekauft worden, sowie auch Statista und eine Reihe weiterer Online-Unternehmen. Es sei der richtige Weg, Offline-Außenwerbung mit Online-Werbung zu kombinieren, doch man könne der Bilanz noch nicht entnehmen, wie erfolgreich, wie versiert das Management im Online-Bereich sei. Ein wenig Vorsicht sei daher angebracht.



Als einer der Ersten könne Ströer umfangreiche Werbekampagnen aus einer Hand anbieten, da die Kunden über beispielsweise T-Online im Internet, über Apps auf Smartphones und über die Außenwerbung auch auf lokal aufgestellten Bildschirmen werben könne. Die Möglichkeit anzubieten, sei toll, nun müsse Ströer noch zeigen, dass es in der Lage sei, Werbekampagnen auch Zielgruppengenau auszuliefern.



Ströer experimentiere auch mit Beacons herum. So sollten Werbeanzeigen auf Flughäfen mithilfe von Beacons, die einzelne Smartphones erkennen würden, individualisiert werden.



Man dürfe gespannt sein, ob Ströer mit der eigenen Infrastruktur in Deutschland tatsächlich als lokaler Platzhirsch wichtiger Partner im Globalisierungswettlauf von Google und Facebook werden könne, oder ob Ströer irgendwann einfach überrollt werde.



"Wer als Unternehmer erfolgreich sein will, der muss hart am Wind segeln", habe einmal ein Unternehmer gesagt. Wie den Vorwürfen von Muddy Waters zu entnehmen sei, segle Ströer hart am Wind. Es sei erforderlich, um in der sich schnell drehenden Werbewirtschaft einen technologischen Vorsprung herauszuarbeiten. Entsprechend unterstütze Stephan Heibel die Strategie von Ströer voll und ganz.



Als Herausgeber eines Börsenbriefes, der durch Inhalte (und nicht durch geschicktes Marketing) seit nunmehr achtzehn Jahren treue Kunden bediene, habe Heibel jedoch Probleme mit dem Geschäftsmodell. T-Online konzentriere sich nicht auf Inhalte, sondern auf das Vermarkten. Das sei gut zum Geldverdienen, aber langfristig werde man damit wichtige Eyeballs (Augenpaare, Verbreitung) verlieren. Ich würde vor diesem Hintergrund Aktien von Google oder Facebook vorziehen, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 26 vom 30.06.2017)



Börsenplätze Ströer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

52,44 EUR +0,17% (30.06.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

52,527 EUR +1,59% (30.06.2017, 22:25)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Mit einem Konzernumsatz von 1,12 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2016 zählt die Ströer SE & Co. KGaA gemessen an den Umsätzen zu den größten Vermarktern von Außen- und Onlinewerbung. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (03.07.2017/ac/a/d)



