Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Mit einem Konzernumsatz von 1,12 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2016 zählt die Ströer SE & Co. KGaA gemessen an den Umsätzen zu den größten Vermarktern von Außen- und Onlinewerbung. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (30.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Außenwerbespezialisten Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) unter die Lupe.Eine Binsenweisheit an der Börse besage, dass die Konzentration aufs Kerngeschäft selbigem helfe und dem Aktienkurs Beine mache. Diese Erkenntnis scheine sich nun auch bei der Ströer SE durchgesetzt zu haben. Der in der vergangenen Woche gemeldete Verkauf der Beteiligung an der Online-Apotheke Vitalsana (an die Schweizer Zur Rose Group AG) manifestiere die neue Strategie der Kölner, wonach alles, was nichts mit Außenwerbung zu tun habe, abgestoßen werden solle. Das sei auch richtig, denn Ströer sei eine Marke in der Werbung, und durch die Kombination von Off- und Online ein ernstzunehmender Akteur für die werbetreibende Wirtschaft.Der Aktienkurs habe auf die Nachricht hin die Region um 55 Euro verlassen und sich beherzt aufgeschwungen. Auf derzeitigem Niveau von 61 Euro dürften allenfalls die Leerverkäufer von Muddy Waters, die im Frühjahr 2016 die Ströer-Aktie massivst unter Druck gebracht hätten, ans Verkaufen denken. Doch all das dürfte der Vergangenheit angehören, denn das Zahlenwerk von Ströer habe sich entgegen den Voraussagen der Leerverkäufer keineswegs katastrophal entwickelt. Ganz im Gegenteil: Beim jüngsten Verkauf von Vitalsana dürften einige Millionen Euro Nettogewinn erzielt worden sein für eine Beteiligung, die Ströer nicht mal ein Jahr im Bestand gehabt habe.Wie man höre seien weitere Verkäufe aus dem Beteiligungsbestand angedacht, und damit sollte der positive Newsflow anhalten. Ein Homerun seien die sportlich bewerteten Titel damit nicht. Immerhin spreche man bei Ströer von 3,4 Mrd. Börsenwert (zuzüglich rund 500 Mio. Euro Verbindlichkeiten), denen im laufenden Jahr gut 1,3 Mrd. Euro Umsatz und ein EBIT um die 130 Mio. Euro gegenüberstünden - ergo rund 1,80 Euro Gewinn pro Aktie.Börsenplätze Ströer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:63,64 EUR -0,73% (30.11.2017, 14:51)