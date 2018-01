ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Mit einem Konzernumsatz von 1,12 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2016 zählt die Ströer SE & Co. KGaA gemessen an den Umsätzen zu den größten Vermarktern von Außen- und Onlinewerbung. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (31.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktie: Neues Geschäftsfeld - AktienanalyseAus charttechnischer Sicht bewegt sich der MDAX-Titel Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) seit mehr als einem Jahr in einem Aufwärtstrendkanal, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Bahnhof, im Zug, im Straßenverkehr, in der Fußgängerzone - Außenwerbung sei überall. Ströer aus Köln gelte in Deutschland als einer der größten Anbieter von Außenwerbung. Vorgestern aber hätten die Werbespezialisten aus dem Rheinland bekannt gegeben, dass man zwei Dienstleister im Bereich Dialogmarketing übernommen habe. Dialogmarketing sei ein neues Geschäftsfeld beim MDAX-Unternehmen. "Mit der Erweiterung um den Bereich Dialogmarketing können wir mit unseren Kunden über gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis sprechen - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion", sei Co-CEO Christian Schmalzl per Pressemitteilung zitiert worden.Die Aktie von Ströer bewegt sich seit Dezember 2016 in einem Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 60 Euro verläuft, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 31.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:62,45 EUR +0,56% (31.01.2018, 10:35)Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:62,55 EUR +0,68% (31.01.2018, 10:26)