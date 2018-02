ISIN Ströer-Aktie:

Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Mit einem Konzernumsatz von 1,12 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2016 zählt die Ströer SE & Co. KGaA gemessen an den Umsätzen zu den größten Vermarktern von Außen- und Onlinewerbung. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (20.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktie: Bullen attackieren die entscheidende Trendkanalbegrenzung - ChartanalyseGegen Ende 2015 markierte die Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ein Verlaufshoch bei 64,49 Euro und schlug anschließend in eine einjährige Konsolidierung ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem Verlaufstief von 34,25 Euro im Dezember 2016 sei es mit den Notierungen wieder in Richtung 60,00 Euro aufwärts gegangen, nur wenig später habe diese Hürde genommen werden können und habe die Ströer-Aktie an die Jahreshochs aus 2015 versetzt. Trotz eindeutiger Notierungen darüber sei ein schneller Durchmarsch misslungen, bereits zu Weihnachten sei die Stimmung der Aktionäre deutlich gekippt. Im weiteren Verlauf habe die Korrektur Anfang Februar dieses Jahres das Wertpapier unter den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf 54,50 Euro abwärts gezwungen. Dieser Abverkauf sei jedoch recht schnell wieder aufgefangen worden und habe zurück in den Bereich der Jahreshochs aus 2015 aufwärts geführt. Nun kämpfe die Ströer-Aktie um ein Weiterkommen an dem kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit den Jahreshochs 2017 und mache dabei einen äußerst entschlossenen Eindruck.Trotz der an den Tag gelegten Aufwärtsdynamik sollten Investoren eindeutige Tageschlusskurse in Verbindung mit einer bullischen Kerzenform suchen. Erst dann steige die Wahrscheinlichkeit auf einen baldigen Test der Jahreshochs bei 65,65 Euro an, im weiteren Verlauf könnte das Kaufsignal die Ströer-Aktie direkt an 70,00 Euro aufwärts tragen. Dieses Niveau entspricht exakt dem 138,2% Fibonacci-Retracement, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:64,10 EUR +0,71% (19.02.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:64,00 EUR -0,19% (20.02.2018, 08:21)