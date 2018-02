Kursziel

Ströer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 76 Buy Hauck & Aufhäuser Pierre Gröning 20.02.2018 75 Buy Warburg Research Lucas Boventer 15.02.2018 64 Overweight Morgan Stanley Patrick Wellington 15.02.2018 72 Buy Deutsche Bank Nizla Naizer 13.02.2018 72 Kaufen NordLB Holger Fechner 31.01.2018 72 Overweight Barclays Asen Kostadinov 29.01.2018 60 Hold Kepler Cheuvreux Craig Abbott 30.01.2018 65 Hold HSBC Olivier Moral 14.12.2017 75 Buy Citigroup Catherine O'Neill 11.12.2017 77 Overweight JPMorgan Marcus Diebel 29.11.2017 52 Neutral Oddo BHF Marcus Silbe 13.11.2017 64 Buy Commerzbank Sonia Rabussier 13.11.2017

Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

65,95 EUR (20.02.2018)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Mit einem Konzernumsatz von 1,12 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2016 zählt die Ströer SE & Co. KGaA gemessen an den Umsätzen zu den größten Vermarktern von Außen- und Onlinewerbung. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (21.02.2018/ac/a/d)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) vor Quartalszahlen zu? 77 oder 52 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA wird am 22. Februar ihre Zahlen für das vierte Quartal 2017 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, Pierre Gröning, in einer Aktienanalyse vom 20.02.2018 das "buy"-Rating für die Aktie bestätigt und das Kursziel bei 76,00 Euro belassen. Das Unternehmen sollte das Vorjahr stark abgeschlossen haben, so der Analyst. Er sehe Ströer weiter auf einem Wachstumsweg.Craig Abbott, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat sein Votum für die Ströer-Aktie nach Zukäufen im Dialogmarketing bei "hold" belassen. Das Kursziel laute 60,00 Euro. Er rechne mit einem Umsatzbeitrag von 8 bis 9%. Die Margen sollten jedoch seiner Meinung nach zunächst etwas leiden, so Abbott in einer Aktienanalyse vom 30.01.2018.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Ströer-Aktie?Börsenplätze Ströer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:65,60 EUR -0,15% (21.02.2018, 08:15)