Kursziel

Ströer-Aktie

(EUR) Rating

Ströer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 73 Buy Deutsche Bank Nizla Naizer 28.02.2018 76 Buy Hauck & Aufhäuser Pierre Gröning 26.02.2018 72 Kaufen NordLB Holger Fechner 23.02.2018 69,50 Overweight Barclays Asen Kostadinov 23.02.2018 60 Hold Kepler Cheuvreux Craig Abbott 22.02.2018 64 Buy Commerzbank Sonia Rabussier 22.02.2018 - Overweight J.P. Morgan Marcus Diebel 22.02.2018

Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

55,70 EUR -1,50% (23.03.2018)



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

55,25 EUR -1,16% (23.03.2018)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache. Zudem offeriert Ströer mit dem eigenen Dialogmarketing-Segment seinen Kunden umfassende Lösungen im performanceorientierten Vertrieb. Im Digital Publishing publiziert das Unternehmen Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet - alle Zahlen des Geschäftsjahres 2017 sind vorläufig und noch nicht testiert. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (26.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) nach Quartalszahlen zu? 76 oder 60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA hat am 22. Februar ihre vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Der Konzernumsatz stieg 2017 um 18% von 1,12 Mrd. Euro auf 1,33 Mrd. Euro. Das organische Wachstum lag bei rund 9%. Das Operational EBITDA wuchs um 17% von 283 Mio. Euro auf 331 Mio. Euro und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Das bereinigte Jahresergebnis stieg um 19% von 154 Mio. Euro auf 184 Mio. Euro. Das bereinigte Ergebnis wuchs auf 3,20 Euro pro Aktie.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, Pierre Gröning, in einer Aktienanalyse vom 26.02.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating für die Aktie bestätigt und das Kursziel bei 76,00 EUR belassen. Die Investoren-Veranstaltung habe seine Zuversicht hinsichtlich der strategischen Beweggründe hinter dem Einstieg ins Dialogmarketing gestärkt. Dort sei keine lang andauernde Margenverwässerung zu erwarten. Ferner habe Gröning die gesunden Wachstumsperspektiven des Werbevermarkters hervorgehobenDie niedrigste Kursprognose für die Ströer-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 60,00 EUR. Craig Abbott, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer Aktienanalyse von 22.02.2018 sein "hold"-Rating bestätigt. Die Eckdaten des Unternehmens hätten die Erwartungen in Q4 leicht übertroffen, so der Analyst. Der Ausblick liege im Rahmen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Ströer-Aktie?Börsenplätze Ströer-Aktie: