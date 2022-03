Regeln für besseren Spielerschutz

Die britische Glücksspielkommission hat außerdem festgelegt, dass Betreiber ihren Spielern deutlich anzeigen müssen, wie hoch die Gesamtverluste oder -gewinne sind. Die Maßnahmen, die bereits im letzten Jahr beschlossen wurden, sind eine Reaktion auf die Sorgen um Online-Spielautomaten, die immer und überall verfügbar sind. Kontrollen gab es in der Vergangenheit kaum. Auch war es, ähnlich wie in Deutschland, jahrelang problemlos möglich, hohe Summen auf einen Schlag zu verspielen. Slots sind außerdem die beliebtesten Spiele in Online-Spielhallen. Schätzungsweise nehmen sie rund 70% der Spieleportfolios ein. Das ist auch in Deutschland nicht anders. Denn die Spiele sind denkbar einfach zugänglich und erfordern kein besonderes Vorwissen. Mit der Autoplay-Funktion kann dann zudem lange gespielt werden, was im Zweifelsfall hohe Verluste bedeuten.



Nach Angaben der Glücksspielkommission weisen Spielautomaten die größte Verlustquelle für Spieler in Online-Spielhallen auf. Für Spielhallen-Betreiber sind die Slots also ein gutes Geschäft. Mit den neuen Regelungen, die es auch in Deutschland gibt, sieht es nun aber anders für die Betreiber aus: Nach Angaben der Eigentümer von 888 und Ladbrokes Coral seien die Einnahmen des Jahres 2021 im vierten Quartal aufgrund der strengen Vorschriften in Deutschland und den Niederlanden zurückgegangen. Die Überprüfung der Budgets und Ausgabenlimits der Spieler konnte treue und besonders lukrative Spieler also wahrscheinlich abschrecken. Dazu gehören Spieler, die sich für schnelle und einfache digitale Zahlungsmethoden entschieden haben, die Anonymität und Sicherheit bei Ein- und Auszahlungen garantieren.



Hohe Ausgaben für Online-Spielautomaten

Online-Slots und andere Casino-Spiele sind in Deutschland wie auch Großbritannien hoch im Kurs. Nach Angaben der Gambling Commission gaben die Briten im Jahr 2019 stolze 2,2 Milliarden Pfund für Online-Slots aus. Mit den neuen Regelungen werden die Einnahmen nun künftig aber gedrosselt werden. Die Kommission ist darüber hinaus gegen einen der Goldesel unter den Buchmachern vorgegangen. Dabei verfolgt man immer das Ziel, den Suchtcharakter von Sportwetten und Glücksspielen einzudämmen. Außerdem möchte man Kunden künftig mehr Möglichkeiten geben, ihre Ausgaben zu begrenzen und im Blick zu behalten. In Deutschland sieht der neue Glücksspielstaatsvertrag beispielsweise vor, dass nur noch 1.000 Euro pro Monat eingezahlt werden dürfen. Für Spielsüchtige oder Spielsuchtgefährdete ist das weiterhin viel und verlockend. Über die OASIS-Spielersperrdatei kann man sich bei Bedarf ganz von Seiten mit deutschen Lizenzen sperren lassen.



Die Regulierung des Glücksspiels steht im Vereinten Königreich wie auch in Deutschland im Umbruch. Die Kommission in Großbritannien wurde von einigen Abgeordneten in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert. Ähnliches ist auch in Deutschland zu beobachten. Noch immer sind sich die einzelnen Bundesländer nicht einig, wie streng die Glücksspielkontrollen ausfallen sollen. Gleichzeitig soll auch hierzulande mehr Geld in die Kasse gespült werden, denn zweifelsfrei sind Glücksspiele auch für den Fiskus ein lukratives Geschäft.



Um Änderungen scheinen Glücksspielanbieter in der EU aber nicht mehr herumzukommen. In Deutschland werden nach aktuellem Stand weiterhin viele Seiten mit ausländischen Lizenzen toleriert, die sich nicht an die neuen deutschen Vorgaben halten. Sie bieten weiterhin große Einzahlungsboni an, haben tausende von Glücksspielen im Portfolio und lassen hohe Einzahlungen zu. Spieler aus Deutschland können weiterhin auf die Seiten zugreifen, weshalb sie letztlich in Konkurrenz zu Online-Spielhallen mit deutscher Lizenz stehen. Das war sicher nicht, was die deutsche Regierung mit den neuen Lizenzen erreichen wollte. Es scheint, als sei Großbritannien hier schon einen Schritt weiter und setze Schritt für Schritt strengere Maßnahmen durch. In Deutschland wird es wohl noch etwas dauern, bis man sich auf einheitliche Regulierungsmaßnahmen geeinigt haben wird. Auf dem internationalen Glücksspielmarkt bleibt es also auch in diesem Jahr spannend. Mit einigen Umsatzeinbußen müssen strenger regulierte Betreiber nun wohl weiterhin rechnen, dafür gibt es aber zumindest auf diesen Seiten einen besseren Spielerschutz. Solange aber Casinos mit anderen Lizenzen problemlos nutzbar sind, wird es zumindest für deutsche Spieler eine einfache Möglichkeit geben, die neuen Regeln zu umgehen. (08.03.2022/ac/a/m)









