Straumann-Aktie:

895,50 EUR -0,89% (18.02.2020, 11:15)



ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (18.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).4Q/2H19: Trotz der schwierigen Vergleichsbasis im Jahr 2019 habe Straumann ein org. Wachstum von 17,1% im 4Q (+190 Bp ggü. Kons.) erzielt. Haupttreiber seien die Regionen Nordamerika und APAC gewesen, aber auch EMEA habe positiv überrascht. Auf Produktebene hätten BLT, BLX und Non-Premium-Implantate den größten Beitrag geleistet. In den ersten neun Monaten habe Straumann 100.000 BLX-Implantate verkauft und damit einen Marktanteil im mittleren einstelligen Bereich erreicht. Die Segmente Aligner und Scanner scheinen sich etwas besser entwickelt zu haben als von uns erwartet, so Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research. Das org. Wachstum für GJ19 liege somit bei 17,1%. Aufgrund der besseren Umsatzdynamik im 4Q habe Straumann ein Kern-EBIT von 2,3% erzielt und damit den Konsens um 40 Bp übertroffen.Für 2020 rechne Straumann mit einem Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich und einer stabilen Kern-EBIT-Marge. Wechselkurseffekte und mögliche Auswirkungen durch das Coronavirus seien hierin nicht berücksichtigt. Ursprünglich sei Straumann für 2019 auch von einem org. Wachstum im unteren zweistelligen Bereich (übliche Zurückhaltung), aber einem leichten Anstieg der EBIT-Marge ausgegangen und habe sich damit etwas optimistischer gezeigt. Das Unternehmen habe jedoch noch keine Vorgaben bezüglich der Auswirkungen des Coronavirus vorgelegt.Durch sein 17. aufeinanderfolgendes Quartal mit zweistelligem org. Wachstum habe Straumann trotz des ungünstigen Konjunkturumfelds erneut positiv überrascht. Außerdem habe das Unternehmen seine starke Umsetzungsfähigkeit in mehreren Wachstumsinitiativen unter Beweis gestellt. Buchta halte die Wachstumsprognose im unteren zweistelligen Bereich für 2020 für konservativ und erwarte sogar eine leichte sequenzielle Beschleunigung - sofern die Auswirkungen des Coronavirus gering bleiben würden. Ferner erwarte er eine moderate KERN-EBITDA-Margenexpansion.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Straumann-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:955,80 CHF -1,26% (18.02.2020, 10:58)