Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (20.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Trends für 2020: Buchta gehe davon aus, dass die zugrunde liegenden Trends auch 2020 günstig sein würden. Das Geschäft mit transparenten Zahnschienen sollte vom dringend nötigen Kapazitätsausbau (Nachfrage deutlich über Angebot) profitieren können, während das Scanner-Geschäft durch das Dentalwings-Sortiment angekurbelt werden sollte. Haupttreiber ist und bleibt das Implantate-Geschäft, wobei BLT laufend Marktanteile hinzugewinnt, während BLX sein erstes volles GJ in Europa, den USA und Brasilien beenden kann (Japan folgt 2020), was ebenfalls mit deutlichen Marktanteilsgewinnen verbunden sein dürfte, so Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research. Auch im Nicht-Premium-Bereich (diverse Preissegmente in versch. Regionen) sollte Straumann nun konkurrenzfähiger sein und so sein Wachstum weiter ankurbeln können. Der Analyst prognostiziere für 2020 daher ein org. Plus von 16%.Coronavirus/Währungseffekte: Sowohl im 1Q und 2Q 2020 rechne Buchta mit einem Coronavirus-bedingten Negativeffekt (Straumann: Umsatzminus von CHF 30 Mio.), während die Folgen für das 2H20 abzuwarten bleiben würden. Durch ungünstige Währungstrends dürfte der Umsatz 3,5 bis 4% tiefer ausfallen. Beides werde wohl auch die EBITDA-Marge belasten. Trotzdem gehe Buchta davon aus, dass Straumann 2020 seine zugrunde liegende Marge zumindest moderat steigern könne.Der Analyst beurteile die Anlagethese für Straumann als unverändert günstig. Das 4Q19 habe dies bestätigt. Implantate, transparente Zahnschienen und digitale Lösungen seien ein großer Wachstumstrend, und Straumann sei gut aufgestellt, um davon zu profitieren. Der Coronavirus-Ausbruch könnte größere Auswirkungen haben, die nach Erachten des Analysten aber zeitlich begrenzt sein würden. Wegen der zuletzt sehr ungünstigen Währungstrends revidiere Buchta seine Schätzungen leicht nach unten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Straumann-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:1.046,00 CHF +3,21% (20.02.2020, 16:20)