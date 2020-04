L&S-Aktienkurs Straumann-Aktie:

Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (02.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Buchta aktualisiere seine Prognosen aufgrund der jüngsten COVID-19- und Wechselkursentwicklungen Beide würden klar Gegenwind bringen. Für das 1Q20 erwarte er noch eine Stagnation, während im 2Q ein Rückgang von 30-40% eintreten könnte (Shutdown in den USA und Europa = fast kein Geschäft und nur moderate Erholung in der APAC-Region). Die Hauptsparten wie Implantate und transparente Zahnschienen würden nicht zu den Gütern des Grundbedarfs zählen und in den meisten Fällen seien die Behandlungen nicht dringend notwendig. Sie würden daher zurückgestellt. Das Biomaterials-Geschäft sei mit der Implantatchirurgie verbunden, und ein Intraoral-Scanner sei eine Investition, die Zahnärzte zurückstellen könnten, bis die Patienten wieder in die Praxen kommen würden. Durch die Aufwertung des CHF gegenüber großen Währungen wie EUR, BRL, CNY erwarte Buchta für das GJ20 zusätzliche negative Währungseinflüsse von 5-6% (1H20: -6-7%). Die Analystenprognose laute daher auf einen Umsatzrückgang von 4% (0% org. Wachstum), dies hänge aber von der Dauer der Corona-Pandemie ab. Aufgrund einer negativen Operating Leverage erwarte Buchta für das GJ20 einen Rückgang des Kern-EBIT um ca. 20%. Da erst kürzlich eine Anleihe begeben worden sei und eine noch nicht in Anspruch genommene Kreditlinie bestehe, dürfte die Liquidität sichergestellt sein und die Dividende in Höhe von CHF 5,75 je Aktie gezahlt werden.Wie viele andere Medizintechniktitel leide auch Straumann stark unter der aktuellen Krise, da das Geschäft des Unternehmens eingeschränkt sei. Obwohl die Entwicklung der Konsumentenausgaben nach der Krise fraglich sei, bleibe die Anlagebeurteilung unverändert, da nach wie vor mehrere Wachstumsinitiativen geplant seien (BLT, BLX, günstige Implantate, transparente Zahnschienen, Scanner usw.).Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt daher sein "buy"-Rating sowie das Kursziel von CHF 900 und hält über die aktuelle Krise hinaus an Straumann fest. (Analyse vom 02.04.2020)Börsenplätze Straumann-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:687,60 CHF -0,35% (02.04.2020, 09:54)