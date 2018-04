SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (27.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:

Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).

Die Analystin habe ihre Prognose nur leicht angepasst, wodurch sich die EPS-Werte um weniger als 1% p.a. verändert hätten. Sie rechne stark damit, dass der Ausblick zusammen mit den H1-Zahlen nach oben korrigiert werden werde, denn auch in Q2 dürfte das org. Wachstum bei 15% liegen. Sollte dies zutreffen, erscheine das von ihr für GJ 2018 veranschlagte Umsatzplus von 14,7% zu konservativ, besonders mit Blick auf die in H2/2018 erfolgenden Produkteinführungen.

Bereits vor Q1 habe sie mit ihrrem OG-Wert für 2018 höher als die Konsensprognose (12,6%) gelegen. Bei dieser sei das Aufwärtspotenzial folglich noch höher als bei ihren Werten.

Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "buy"-Rating für die Straumann-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 844,00. (Analyse vom 27.04.2018)