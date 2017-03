SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (23.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Straumann habe an einer IDS noch nie so viele Ankündigungen gemacht wie an dieser. Wie erwartet, habe das Unternehmen ein kleindimensioniertes Implantat, mehrere Intraoral-Scanner von Dental Wings und 3Shape, eine neue Praxis- sowie eine Laborfräse plus ein 3D-Drucker präsentiert.Zudem habe Straumann, ebenfalls erwartungsgemäß, sein erstes zweiteiliges Keramikimplantat vorgestellt. Es handle sich um ein parallelwandiges Gewebeimplantat. Wovon die Analystin völlig überrascht worden sei, sei die Präsentation eines zweiteiliges Knochenimplantats aus Keramik gewesen, das Erste seiner Art. Das Produkt werde unter dem Neodent-Markennamen verkauft werden, vermutlich zu einem tieferen Preis als das zweiteilige Straumann-Implantat, und stelle das erste Spritzgusimplantat des Hauses dar. Die Markteinführung erfolge 2018.Gemäß Management stehe der endgültige Preis für das Neodent-Keramikimplantat noch nicht fest. Dank CIM-Prozess seien hier die Produktionskosten wesentlich tiefer als bei gefrästen Keramikimplantaten. Mit der Einführung dieses Produkts übernehme Straumann in Augen der Analystin die technologische Führerschaft auf dem Markt für Keramikimplantate.Börsenplätze Straumann-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Straumann-Aktie:411,762 EUR +0,17% (23.03.2017, 08:05)