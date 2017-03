SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

439,50 CHF -0,23% (13.03.2017, 10:09)



ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (13.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Die diesjährige International Dental Show (IDS), Europas Größte Dentalmesse, finde vom 21. bis 25. März 2017 in Köln, Deutschland, statt. Carla Bänziger, Analystin von Vontobel Research erwartet, dass das Hauptthema im Bereich Implantologie Keramikimplantate sein werden. Straumann und Camlog dürften ihre ersten zweiteiligen Keramikimplantate an der IDS präsentieren. Die Vorteile von Keramikimplantaten seien: ihre Biokompatibilität, die natürliche Erscheinung (weiß) und bessere Heilung auf der Ebene des Gewebes. Trotzdem würden ein paar Vorbehalte wie z. B. ein Mangel an aussagekräftigen klinischen Daten und die bisher geringere Flexibilität in restorativer Hinsicht bleiben.Straumanns Rolle: Bänziger schätze, dass der Markt für Keramikimplantate 2016 ca. USD 20 Mio. wert gewesen sei. Angesichts neuer Produktlancierungen und des Eintritts großer Akteure mit mehr klinischen Daten sowie einer breiteren Verkaufsmannschaft erwarte die Analystin eine rasche Beschleunigung beim Marktwachstum. Zudem dürfte der Markt bis 2020 auf einen Wert von USD 207 Mio. anwachsen. Straumann werde von seiner Vorreiterrolle profitieren und Bänziger glaube, dass das Unternehmen bis 2022 einen erheblichen Anteil von über 40% am Markt für Keramikimplantate dazugewinnen werde.Der DCF-basierte Fair Value der Analystin betrage CHF 510 je Aktie, da er auch das langfristige Wachstums- und Margenpotenzial berücksichtige. Sie belasse ihre kurzfristigen Schätzungen unverändert, addiere jedoch die Hälfte der berechneten Umsätze und Rentabilität in Verbindung mit Keramikimplantaten zu ihrem langfristigen DCF-Modell hinzu. In ihrem DCF-Modell ermittle die Analystin eine maximale EBIT-Marge von 28,4% (unverändert) und eine Marge von 23,8% (24,7%) in der Endphase. Die finale Wachstumsrate liege bei 3,1% (unverändert).Börsenplätze Straumann-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Straumann-Aktie:405,543 EUR -0,59% (13.03.2017, 10:07)