L&S-Aktienkurs Straumann-Aktie:

747,00 EUR +2,92% (14.08.2019, 07:41)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

819,20 CHF +2,81% (14.08.2019, 09:47)



ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (14.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Mit einem organischen Plus von 15,6% habe Straumann die Erwartungen um 0,6 Pp. übertroffen und damit das 11. Quartal mit zweistelligem Wachstum in Folge realisiert. Sämtliche Regionen hätten zum Ergebnis beigetragen, wobei NA, APAC und Lateinam. alle im mittleren bis hohen einstelligen Bereich zugelegt hätten, während nur EMEA wegen ungünstigem Ostertermin etwas darunter gelegen habe (12,9%). Aufgrund der deutlich höheren Vergleichsbasis würden die Q2/2019-Zahlen eine eindeutige sequenzielle Beschleunigung ggü. Q1/2019 bedeuten. Bei den Produkten hätten Premium- und Non-Premium-Implantate, transparente Zahnschienen und Biomaterialien am stärksten zum Ergebnis beigetragen.Der Scanner-Absatz sei wie schon in Q1/2019 eher moderat gewesen (inkl. Werksbrand in Q2), in H2 würden hier neue Modelle eingeführt. Das EBIT (vor Sonderposten) habe rund 1% über dem Konsenswert gelegen und CHF 205,2 Mio. betragen. Die zugrunde liegende Marge (ohne Währungs- und IFRS-16-Effekt) habe sich um starke 60 Bp. verbessert, dies weil der Anteil an höhermargigen Produkten (Implantate) höher gelegen habe als der von niedermargigen (Digitalangebot). Das EBITDA habe sogar 5% über der Konsensprognose gelegen (IFRS-16-Effekt vermutlich überschätzt).Prognose angehoben: Straumann rechne neu mit einem organischen Wachstum im tiefen bis mittleren Bereich (13 bis 16%, VontE: 15,3%) und gehe weiterhin von einer Verbesserung von Kern-EBITDA und EBIT-Marge auf zugrunde liegender Basis aus.Obwohl der Analyst erwartet hätte, dass Straumann die Prognose für das organische Wachstum bereits mit den H1-Ergebnissen im mittleren Zehnprozentbereich erhöhe, dürfte dies bei den Q3-Ergebnissen der Fall sein. Die zugrunde liegenden Trends hätten sich beschleunigt und mehrere Produkte würden in H2 eingeführt (BLX, neue Scanner, Ausbau des Aligner-Angebots), sodass der Analyst keinen Grund sehe, weshalb dies nicht möglich sein sollte. Aufgrund dieser neuen Produkten und einiger Schwierigkeiten im laufenden Jahr (z. B. rückläufiges Scanner-Geschäft) erwarte er sogar, dass sich das organische Wachstum im nächsten Jahr beschleunigen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Straumann-Aktie: