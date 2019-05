Tradegate-Aktienkurs Stratasys-Aktie:

19,33 Euro -2,40% (29.05.2019, 15:49)



NASDAQ-Aktienkurs Stratasys-Aktie:

USD 21,87 -1,09% (29.05.2019, 17:44)



ISIN Stratasys-Aktie:

IL0011267213



WKN Stratasys-Aktie:

A1J5UR



Ticker-Symbol Stratasys-Aktie Deutschland:

SCY



NASDAQ Ticker-Symbol Stratasys-Aktie-Aktie:

SSYS



Kurzprofil Stratasys Ltd.:



Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) ist ein Hersteller von 3D-Drucksystemen und Materialien, mit denen sich physische Objekte direkt aus digitalen Daten erstellen lassen. Das Produktportfolio reicht von Desktop 3D-Druckern bis hin zu großen, fortgeschrittenen 3D-Produktionsystemen..



Stratasys bietet weltweit und zeitnah regionalen Support. Die beiden Hauptsitze befinden sich in Eden Prairie (Minnesota, USA) und Rehovot (Israel). Global gesehen hält Stratasys fast 500 Patente oder Patentanmeldungen für generative Verfahren. (29.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Stratasys-Aktienanalyse von Analyst Troy D. Jensen von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse rät Troy D. Jensen, Analyst vom Investmenthaus Piper Jaffray, Anlegern in Bezug auf die Aktien von Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) weiterhin zu einer Übergewichtung.Im Rahmen einer Branchenstudie sprechen die Analysten von einem soliden Wachstum der 3D-Druckindustrie. Bei den lange erwarteten Produktionsmöglichkeiten sei nun ein zunehmendes Momentum festzustellen.Die Bereiche Luftfahrt und Automobil seien anscheinend die nächsten Märkte, in denen Additive Manufacturing ernsthafter zum Einsatz komme. Die Möglichkeiten für die Unternehmen seien immens.Stratasys Inc. gehört nach Ansicht von Analyst Troy D. Jensen zu den Titeln mit vergleichsweise besseren Perspektiven.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Stratasys-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Stratasys-Aktie:19,62 Euro -1,75% (29.05.2019, 17:41)