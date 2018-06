Der Automobilsektor sei letzte Woche insbesondere durch die Gewinnwarnung von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) ins Rampenlicht gerückt. Neben weiteren Faktoren habe sich Daimler dabei vor allem auf den sich verschärfenden Handelsstreit zwischen China und den USA bezogen. Nachdem China im ersten Halbjahr noch mit der Aussicht auf niedrigere Importabgaben den Aktien von Autobauern Rückenwind verliehen habe, habe sich die Situation mittlerweile verschärft. China wolle per 6. Juli 2018 die Zölle auf in den USA erzeugte Autos von 25% auf 40% anheben. Der Schachzug von China sollte sich vor allem auf die Kosten-Preis-Situation der aus den USA nach China exportierten SUVs negativ auswirken. Bei Daimler habe sich die Zahl 2017 auf rund 60.000 Stück belaufen. Aus heutiger Sicht würden die höheren Einfuhrtarife für US-Fahrzeuge in den chinesischen Markt den Absatz bremsen bzw. höhere Kosten zur Folge haben und somit auf die Marge drücken.



Mit einer sehr ähnlichen Situation sei BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) konfrontiert, der ebenfalls insbesondere SUVs (2017: Rund 100.000 Stück), allen voran den X5, von den Vereinigten Staaten nach China exportiere. Im Gegensatz zu Daimler hätten aber sowohl BMW als auch Volkswagen (VW) (ISIN DE0007664005/ WKN 766400) ihren Jahresausblick bisher beibehalten.



BMW, Daimler und Volkswagen seien allesamt in China und in den USA mit lokalen Produktionsstätten vertreten. Insbesondere VW komme ein terminlicher Umstand zugute: VW eröffne in den kommenden Monaten gleich drei neue Fabriken in China, um dort den SUV- und Elektroauto-Absatz zu steigern. Hinzu komme, dass die beiden Tochtergesellschaften AUDI (ISIN DE0006757008/ WKN 675700) und Porsche (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003) zumindest von den herabgesenkten China-Einfuhrzöllen profitieren sollten, nachdem beide Autobauer ihre Fahrzeuge größtenteils von Europa nach China liefern würden. Gleichzeitig bedeute dies aber auch für Porsche und AUDI, dass sie stark von der potenziellen Anhebung der US-Zölle betroffen wären, wenn Präsident Trump diese einführe.



BMW wiederum profitiere vom derzeitigen Hochfahren der X3 Produktion in China, um den dortigen SUV-Trend zu bedienen, 2020 folge dann der vollelektrische iX3. Aber auch Daimler werde die Produktionskapazität in China künftig ausbauen, was aber erst ab 2019 schlagend werden solle.



Jedenfalls ergebe sich für Daimler und BMW gegenüber anderen Herstellern, die ihre SUVs von Europa nach China liefern würden, ein Wettbewerbsnachteil, da diese voraussichtlich Einfuhrzölle in Höhe von nur 15% abliefern müssten. Dies stehe im starken Kontrast zu den aus heutiger Sicht anfallenden 40%, die für Exporte von den USA nach China anfallen würden. Davon seien insbesondere BMW und Daimler betroffen, nachdem beide Hersteller mehr PKW von den USA nach China liefern würden, als es selbst amerikanische Hersteller tun würden.



Auch auf der Aktienmarktseite steche insbesondere Deutschland (in Form des Leitindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)) betreffend der Abhängigkeit vom Automobilsektor hervor: Wie wichtig die Automobilwerte speziell in Deutschland seien? Während der Anteil mit 0,6% am Gesamtkuchen in den USA sehr gering ausfalle, so sei er auch auf gesamteuropäischer Ebene mit 3,4% noch einigermaßen überschaubar. Im 30 Titel umfassenden DAX hätten die vier Automobil- und Zuliefererwerte BMW, Daimler, VW und Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) hingegen aktuell fast 20% der Gesamtmarktkapitalisierung repräsentiert. Dass im deutschen Leitindex auch noch zahlreiche andere sehr stark exportlastige Unternehmen vertreten seien, erkläre, warum der DAX so sensibel auf den Handelskonflikt reagiere und zuletzt underperformt habe.



Aber auch im breiten (europaweiten) STOXX Europe 600 (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) würden die Autowerte (samt Zulieferern) schon seit Februar (zeitgleich mit dem zunehmend virulent werdenden Handelsstreit) eine drastische Underperformance liefern. Das sei nicht der Normalzustand: Im Fünfjahresvergleich zeige sich, dass die europäischen Automobil- und Zuliefererwerte mehrheitlich auf der Überholspur zu finden gewesen seien. Das sei zum Teil natürlich auf die relativ robuste Konjunktur seit der letzten Rezession in der Eurozone (2012/13) zurückzuführen. Ein Teil dieser Outperformance sei aber mit der Intensivierung des Handelskonflikts seit Februar wieder hergegeben worden.



Besonders mit Blick auf die USA sei das Thema Zölle noch nicht zur Gänze verloren. US-Präsident Trump erachte die USA als unfair benachteiligt, nachdem die EU 10% Zölle auf US-Autos einhebe, in den USA jedoch nur 2,5% eingehoben würden. Demgegenüber habe er angedroht, die Zölle auf 20% anzuheben. Wenn jedoch die EU die eigenen Einfuhrzölle absenke, so wolle Trump den US-Zoll nicht erhöhen. Dementsprechend könnte eine Einigung der beiden Parteien bzw. eine Herabsenkung der europäischen Zölle für Aufwind sorgen.



Wie zuletzt schon in unseren Publikationen beschrieben, gehen wir davon aus, dass der Handelsstreit "USA gegen den Rest der Welt" letztendlich mit Kompromissen enden wird, bevor er die Weltwirtschaft relevant beschädigt, so die Analysten der RBI. Denn Gewinner gäbe es bei einem Handelskrieg keine - die USA würden vielleicht konjunkturell etwas weniger in Mitleidenschaft gezogen als andere Handelspartner, verlieren würden aber alle, und an einem Konjunktureinbruch könne weder Präsident Trump noch dem republikanischen Kongress (zumal vor den Mid-Term Elections im November 2018) gelegen sein. Entsprechend konstruktiv ist unser Aktienmarktausblick auf Sicht sechs bis zwölf Monate, so die Analysten der RBI.



Allerdings würde es durchaus zum bisherigen Verhalten des US-Präsidenten passen, seine Drohungen zuerst maximal zu eskalieren, bevor er sich mit einem Kompromiss zufrieden gebe, zumal das Thema Strafzölle bei seiner Kernwählerschaft recht gut ankomme. Die Analysten der RBI gehen deshalb davon aus, dass der Handelsstreit (mit Europa, aber auch mit China) vorerst noch weiter eskalieren wird, schlimmstenfalls bis hin zur tatsächlichen Einführung solcher Zölle. Bis ein Kompromiss eine Chance bekomme und sich kühlere Köpfe durchsetzen würden, müsse wahrscheinlich erst noch weiterer Schaden angerichtet werden und mehr Druck von den (Aktien-)Märkten und US-Wirtschaftsvertretern kommen, bevor ein Umdenken stattfinde.



Unter anderem auch wegen dieses Ausblicks haben die Analysten der RBI praktisch alle Aktienmärkte auf Sicht der nächsten Monate auf "Verkauf" heruntergestuft und bleiben nach wie vor bei dieser kurzfristigen Empfehlung. Eine Kaufgelegenheit sehen wir erst erreicht, wenn zum einen der Handelsstreit absehbar und nachhaltig beigelegt wird (kfr. unwahrscheinlich, im Gegenteil), oder zum anderen nachdem eine weitere Eskalation zu einer deutlichen Aktienmarktkorrektur geführt hat, und im Anschluss daran unsere Marktmodelle wieder eine kurzfristige Kaufgelegenheit signalisieren (ähnlich wie im ersten Halbjahr), so die Analysten der RBI. Von letzterem Szenario sind wir aber trotz des bisherigen Aktienmarktrückgangs noch ein gutes Stück entfernt, dazu müsste erst noch deutlich mehr Angst in den Markt gepreist werden, so die Analysten der RBI. Zwar dürfte auch diese erwartete Korrektur letztendlich in eine gute Kaufgelegenheit münden (wie auch schon Anfang des Jahres), bis dahin sollte man aber genug Pulver für ein Aufstocken trocken halten.



Es sei davon auszugehen, dass die europäischen Automobilwerte in der aktuellen Zuspitzung des Handelskonflikts kurzfristig weiter unter Verkaufsdruck bleiben und sich folglich unterdurchschnittlich entwickeln würden. Ein Blick auf das relative Kurs/Gewinn-Verhältnis gegenüber dem breiten Markt zeige aber, dass die Autoindustrie mit einem Abschlag von fast 50% mittlerweile bereits in der Nähe der Extremwerte der letzten fünf Jahre notiere und schon sehr viel negatives eskomptiere. (Ausgabe vom 26.06.2018) (27.06.2018/ac/a/m)







