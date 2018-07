Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem Frühjahr 2017 kommt der Stoxx Europe 600 Construction & Materials nicht mehr richtig voran, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Aussage sei fast noch zu harmlos, denn der Sektorindex habe zuletzt fallende Hoch- und fallende Tiefpunkte ausgeprägt.



Nach der guten alten Dow-Theorie liege also bereits ein Abwärtstrend vor. Zu diesem Warnsignal passe, dass im eigentlichen Chartverlauf derzeit der Aufwärtstrend seit Herbst 2011 (akt. bei 439 Punkten) zur Disposition stehe. Auch hier bestehe also die Gefahr einer oberen Umkehr. Interessant sei dabei, dass die beschriebene mögliche Toppbildung exakt im Bereich des 2007er-Hochs bei 482 Punkten ausgeprägt werde. Spätestens bei einem Abgleiten unter die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 423 Punkten) und dem Hoch vom April 2015 (418 Punkte) wäre die diskutierte Umkehr Realität. Auch unter relativen Gesichtspunkten im Vergleich zum Stoxx Europe 600 mache das Branchenbarometer derzeit keine gute Figur, denn im Ratio-Chart liege bereits eine abgeschlossene Toppbildung vor. Deshalb dürfte sich der Sektor in Zukunft auch relativ schlechter als der breite Markt entwickeln. (25.07.2018/ac/a/m)



