Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den Jahren 2018, 2017 und 2007 hat der Stoxx Europe 600 Construction & Materials nahezu deckungsgleiche Hochpunkte in einer sehr engen Spanne zwischen 481 und 487 Punkten ausgebildet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Bedeutung der horizontalen Hürden werde durch zwei unterschiedliche Fibonacci-Projektionen - einmal aus der 2015/16er-Konsolidierung und zum zweiten aus der scharfen 2011er-Korrektur - bei 474/487 Punkten untermauert. Dank der jüngsten Kursavancen und mit Blick auf den jüngsten Monatsultimo dürfte der Sektorindex diesen Deckel nun nachhaltig gelüftet haben. Lohn der Mühen sei ein neues Allzeithoch (499 Punkte) und somit eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Im "uncharted territory" jenseits der alten Rekordstände würden sich aus zwei Projektionen der Verschnaufpause von Mai 2017 bis Ende 2018 die nächsten Anlaufziele bei 532 bzw. 561 Punkten ergeben. Besonders die zuletzt genannte Marke harmoniere dabei sehr gut mit der Trendlinie (akt. bei 565 Punkten), welche diverse Hochs seit 2010 verbinde. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft das Hoch vom Mai 2018 (472 Punkte) nicht mehr zu unterschreiten.

(04.11.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.