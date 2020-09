Börsenplätze Storytel-Aktie:



Kurzprofil Storytel AB:



Storytel AB (ISIN: SE0007439443, WKN: A14ZN9, Ticker-Symbol: DST, Oslo Ticker-Symbol: STORY B), ehemals Massolit Media publ AB, ist eine in Schweden ansässige Holdinggesellschaft, deren Management sich hauptsächlich mit Geschäftsentwicklung und Finanzen beschäftigt. Massolit Forlag AB ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, die Bücher für Kinder und Erwachsenenliteratur in aktuellen und zukünftigen Formaten veröffentlicht und verkauft, vor allem Autorschaftsfiktion und nicht-gesundheitliche/persönliche Entwicklung. Mit Massolit Interactive Studio (ub) startet das Unternehmen ein Programm für Digital Publishing (Anwendungen für Smartphones und Tablets) auf der Seite der elektronischen Bücher und MP3-Audio-Bücher, die bereits durch Elib, Storytel, iTunes und andere herausgegeben sind. Die Anwendungen werden in erster Linie über den Apple Appstore und Google Play verkauft. Die Gesellschaft wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Massolit Media AB betrieben. (25.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Storytel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Storytel AB (ISIN: SE0007439443, WKN: A14ZN9, Ticker-Symbol: DST, Oslo Ticker-Symbol: STORY B) unter die Lupe.Zugegeben: Der "Aktionär"-Hot-Stock Storytel habe sich in den letzten Wochen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Doch am Freitag nehme die Aktie des schwedischen Unternehmens wieder Fahrt auf. Die jüngsten Expansionspläne in Richtung Belgien und eine frische Kaufempfehlung würden den Wert antreiben.Im vierten Quartal solle der Hörbuch-Dienst auch in Belgien an den Start gehen. Dieser werde vom Büro von Storytel in den Niederlanden aus betrieben, habe Storytel mitgeteilt. "Das Angebot von Storytel mit großartigen Geschichten und benutzerfreundlicher Technologie nach Belgien zu bringen, ist wirklich etwas, worauf wir uns freuen, vor allem mit den positiven Erfahrungen, die wir aus den Niederlanden gemacht haben, wo Storytel seit 2013 erhältlich ist", erkläre CCO Ingrid Bojner.Storytel treibe mit diesem Schritt im vierten Quartal die weltweite Expansion voran. Die Schweden würden dabei auf eine Buy-and-Build-Strategie setzen, um neue Märkte zu erschließen und Marktanteile zu gewinnen. So auch in Israel - dort wolle Storytel mit der Übernahme von iCast Fuß fassen. Der Launch des Hörbuch-Dienstes in diesem Land sei für das erste Quartal 2021 vorgesehen."Der Aktionär" habe die Aktie erstmals in Ausgabe 20/2020 zu Kursen um die 17,00 Euro vorgestellt und bleibe für den Skandi-Hot-Stock optimistisch gestimmt. Würden die Expansionspläne aufgehen und könne die Gesellschaft zeigen, diese Strategie auch langfristig in nachhaltige Gewinne umzumünzen, dürfte die Aktie deutlich höher notieren.Spekulativ ausgerichtete Anleger greifen auf dem aktuellen Kursniveau zu, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 16,50 Euro sichere die Position ab. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link