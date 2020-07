Börsenplätze Storytel-Aktie:



Kurzprofil Storytel AB:



Storytel AB (ISIN: SE0007439443, WKN: A14ZN9, Ticker-Symbol: DST, Oslo Ticker-Symbol: STORY B), ehemals Massolit Media publ AB, ist eine in Schweden ansässige Holdinggesellschaft, deren Management sich hauptsächlich mit Geschäftsentwicklung und Finanzen beschäftigt. Massolit Forlag AB ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, die Bücher für Kinder und Erwachsenenliteratur in aktuellen und zukünftigen Formaten veröffentlicht und verkauft, vor allem Autorschaftsfiktion und nicht-gesundheitliche/persönliche Entwicklung. Mit Massolit Interactive Studio (ub) startet das Unternehmen ein Programm für Digital Publishing (Anwendungen für Smartphones und Tablets) auf der Seite der elektronischen Bücher und MP3-Audio-Bücher, die bereits durch Elib, Storytel, iTunes und andere herausgegeben sind. Die Anwendungen werden in erster Linie über den Apple Appstore und Google Play verkauft. Die Gesellschaft wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Massolit Media AB betrieben. (22.07.2020/ac/a/a)



StockholmKulmbach (www.aktiencheck.de) - Storytel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Storytel AB (ISIN: SE0007439443, WKN: A14ZN9, Ticker-Symbol: DST, Oslo Ticker-Symbol: STORY B) unter die Lupe."Stay-at-Home-Aktien" wie HelloFresh, TeamViewer und Co stünden seit der Corona-Pandemie hoch im Anlegerkurs. Doch es lohne ein Blick über den Tellerrand hinaus, nach Schweden beispielsweise. Dort habe "Der Aktionär" noch rechtzeitig einen völlig von der breiten Masse in Deutschland unentdeckten Top-Profiteur ausfindig gemacht: Storytel. Seit Wochen gehe die Aktie durch die Decke.Die Skandinavier müssten sich im Markt mit Größen wie Audible, Spotify oder Apple Music messen. Doch der aufstrebende Milliardenmarkt biete genug Platz für mehrere Anbieter. Storytel beziffere das Marktpotenzial im Jahr 2020 auf etwa 3,85 Milliarden Euro, 2030 solle sich der Markt auf rund 19,2 Milliarden Euro vervielfachen.Storytel gelte als aktiver Konsolidierer der Branche. So würden die Schweden nach Kitab Sawti, einem führenden Hörbuch-Streamingdienst im Nahen Osten und in der arabischsprachigen Welt, greifen. Damit sichere sich Storytel die umfassendste arabische Hörbuchbibliothek der Welt."Der Aktionär" habe die Aktie erstmals in einem kleinen Artikel in Ausgabe 20/2020 angeschnitten. In Ausgabe 30/2020 sei die hochinteressante Wachstumsstory in einem größeren Beitrag in der Rubrik "Hot-Stock der Woche" zu Kursen von 24,00 Euro erneut vorgestellt worden. Mittlerweile notiere die Storytel-Aktie bei gut 28,00 Euro (Kursplus von 65 Prozent seit Erstvorstellung).Langfristig sieht "Der Aktionär" Luft bis 42,00 Euro, kurzfristig erscheint eine Verschnaufpause überfällig, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link