Der laufende Aufschwung befinde sich nach Einschätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG inmitten seiner Hochphase. Dabei würden sich Verbesserungen in einzelnen Wirtschaftssegmenten gegenseitig verstärken. Aufgrund der Kapazitätsauslastung und der Nachfrageaussichten würden Unternehmen ihre Investitionstätigkeit steigern und den Personalstand erhöhen. Steigende Beschäftigung und Löhne würden den privaten Konsum und somit wiederum die Absatzmöglichkeiten von Unternehmen befeuern. Eine derartige sich selbsttragende Erholung sei ausgesprochen robust und sollte einzelne mögliche Störfeuer (z.B.: Brexit) verdauen können. In Summe sollte nach 2017 auch im Jahr 2018 der BIP-Zuwachs deutlich über der 2%-Marke zu liegen kommen.



Im Laufe der Zeit sei ein Abflauen der Konjunkturdynamik wahrscheinlich. Dabei unterstelle man keine wirtschaftspolitischen Bremsmanöver wie eine restriktive Geld- oder Fiskalpolitik. Vielmehr werde sich in den kommenden Quartalen die Produktionslücke (realisiertes BIP im Vergleich zum Produktionspotenzial), welche seit der großen Rezession 2008/09 bestehe, geschlossen haben. Zwar sei in einem Konjunkturzyklus eine zeitweilige Steigerung der Aktivität über das Potenzial hinaus üblich. Der Rebound Effekt lasse aber mit geschlossener Produktionslücke nach. Für 2019 erwarte man daher ein moderateres, aber nach wie vor überdurchschnittliches Wachstumstempo.



Bei der Inflationsrate sei in den kommenden Monaten ein merklicher Rücksetzer absehbar. Der Auftrieb der Energiepreise, welcher im November noch knapp 5,0% p.a. ausgemacht habe, werde nach Einschätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG zu Beginn des Jahres 2018 abebben. Somit werde die Teuerungsrate Anfang 2018 an die 1%-Marke zurückfallen. Von März bis Juni 2018 erwarte man dann einen Rebound der Inflationsrate auf rund 1,5% p.a. gefolgt von einem leichten Rückgang bis Jahresende. Im Schnitt werde der Preisauftrieb im Jahr 2018 mit geschätzt 1,3% p.a. weiterhin klar unter dem EZB-Ziel liegen. Klammere man jedoch die vor allem durch den Ölpreis definierten Energiepreise aus, so sollte ersichtlich werden, dass der zugrundeliegende Inflationstrend im Sinne der Notenbank drehe.



Die Steigerungsrate der Konsumentenpreise ohne Energie und Nahrungsmittel habe zuletzt rund 1,0% p.a. betragen. Diese Kernrate werde nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG aber sukzessive nach oben klettern. Hierfür würden erstens die gut ausgelasteten Produktionskapazitäten in der Gesamtwirtschaft sprechen, was den Preissetzungsspielraum von Unternehmen erhöhe. Zweitens dürfte mit der verbesserten Lage am Arbeitsmarkt der Lohndruck und somit Kostendruck zunehmen. Diese Sicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG nachhaltige Entwicklung sollte im Jahr 2019 die Teuerung zurück an das Notenbankziel hieven. (27.12.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Seit dem vierten Quartal 2016 hat das BIP in der Eurozone im Schnitt um 0,65% p.q. zugelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine derartig starke Konjunkturdynamik sei zuletzt Ende 2009 bis Anfang 2011 zu beobachten gewesen und sei nur in den Boomphasen in den Jahren 1999 bis 2000 und 2005 bis 2007 übertroffen worden. Die unmittelbaren Aussichten würden sich weiterhin prächtig präsentieren. Der Konjunkturaufschwung verlaufe im globalen Kontext überdurchschnittlich synchron und sei laut Umfrageindikatoren in europäischen Ländern besonders kräftig. Die Stimmungsindikatoren, welche eng mit der Wirtschaftsaktivität korreliert seien, lägen in der Eurozone auf einem weit überdurchschnittlichen Niveau und einzelne hätten zuletzt sogar ein neues Allzeithoch erreicht.