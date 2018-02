Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Diese Woche stehen eine ganze Reihe an Vorlaufindikatoren aus Deutschland bzw. der Eurozone auf der Agenda, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Abzuwarten bleibe, ob sich die zunehmende Volatilität an den Kapitalmärkten belastend auf den bis zuletzt hohen Optimismusgrad auswirken werde. So seien zuletzt nicht nur die Swapsätze angestiegen, sondern auch die Sorge vor steigenden Renditen habe zu spürbaren Kurseinbußen an den Aktienmärkten geführt. Gerade beim ZEW-Finanzmarktest (Dienstag), der auf einer Umfrage unter Finanzmarktanalysten basiere, würden die Analysten mit einem merklichen Rückgang bei den Erwartungen von 20,4 auf 8,0 Punkte rechnen. Aber auch beim ifo Geschäftsklimaindex (Donnerstag) dürften sich die Erwartungen u. a. mit Blick auf die Aufwertung des Euro leicht eingetrübt haben, ebenso wie beim Einkaufsmanagerindex für die Eurozone (Mittwoch). Im Grundton dürften die Umfragen aber trotzdem einen anhaltenden Aufschwung signalisieren.



Solange sich die Eintrübung beim ifo Geschäftsklima und den PMIs in Grenzen halte, dürften die Reaktionen an den Kapitalmärkten limitiert bleiben. (19.02.2018/ac/a/m)





