Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Konjunkturindikatoren wie das ifo-Geschäftsklima deuten weiterhin auf ein robustes Konjunkturumfeld in Deutschland hin, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Gleiches gelte für die BIP-Entwicklung im vierten Quartal 2016. Zwar hätten die Ausrüstungsinvestitionen wieder leicht enttäuscht, doch der private Konsum bleibe stabil, während sich die Exportaussichten nach bereits guten Zahlen im Abschlussquartal 2016 weiter aufhellen sollten. Doch wie in den letzten Jahren seien Prognosen anhaltend risikoanfällig. Dies ergebe sich nicht nur aus möglichen politischen Entwicklungen in der Euro-Zone, sondern auch aus der zu erwartenden US-Wirtschaftspolitik unter Präsident Trump. Die IKB erwarte bei sich stabilisierenden Risiken 2017 ein deutsches BIP-Wachstum von 1,6%. (23.02.2017/ac/a/m)





