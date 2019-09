Wohl aber sollte die in den letzten Monaten zu beobachtende Stabilisierung fortgesetzt werden. Erste freundliche Hinweise habe es vonseiten der Stimmungsumfragen unter den Marktteilnehmern gegeben. Die ZEW- und sentix-Umfragen hätten aufgrund starker Erwartungskomponenten überzeugen können. Die Lageeinschätzungen dagegen hätten von der aktuellen Konjunkturschwäche gezeugt.



Alles in allem würden die Analysten der Helaba leichte Verbesserrungen der Industrie-PMIs für möglich halten, für eine echte Trendwende bedürfe es nach Erachten der Analysten der Helaba aber deutlich mehr. Im Dienstleistungssektor dagegen sei die Stimmungsumfrage im letzten Monat bereits solide ausgefallen, aufgrund des erhöhten Niveaus, speziell in Deutschland, sollte ein leichter Rückgang daher nicht ausgeschlossen werden. Die Wachstumsperspektive des Sektors werde aber nicht infrage zu stellen sein.



Im Verlauf der Woche stünden weitere Frühindikatoren an, wie zum Beispiel das ifo-Geschäftsklima Deutschland oder das INSEE-Geschäftsklima in Frankreich. Leicht positive Vorgaben durch ZEW und sentix würden die Konsensschätzungen als nicht ambitioniert erscheinen lassen. Des Weiteren würden die monetären Entwicklungen in der Eurozone für Aufmerksamkeit sorgen. Insbesondere die Geldmenge M1 sei hierbei zu beachten.



In den USA stünden die Highlights zum Schluss der Woche auf der Agenda. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter sei nach der Erholung im Juli mit Risiken behaftet, denn bei Boeing habe der Bestelleingang mit sechs Flugzeugen auf niedrigem Niveau gelegen. Derweil sollte der private Konsum (PCE) weiter zulegen und bei den zugehörigen Deflatoren sollte das Bild bestätig werden, wonach die Kerninflation anzieht und die Gesamtteuerung durch die Energiepreise gedämpft werde. (23.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der neuen Woche richten sich die Blicke der Marktteilnehmer zunächst auf Stimmungsindikatoren in der Eurozone, so Ralf Umlauf von der Helaba.Den Auftakt würden heute die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindices in Frankreich, Deutschland und der Eurozone geben. Vor allem die Indices des Verarbeitenden Gewerbes dürften das Interesse wecken, denn dies sei der Sektor, der sich in den letzten Quartalen schwach präsentiert habe und dessen Stimmungswerte teilweise kräftig in den Schrumpfungsbereich gesunken seien.