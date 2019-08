Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung im Industriesektor der Eurozone ist weiterhin trübe, auch wenn sie sich im August vorläufigen Angaben zufolge leicht verbessert hat, so die Analysten von Postbank Research.Die gestiegene wirtschaftliche Unsicherheit gehe auch an den privaten Haushalten der Eurozone nicht spurlos vorüber. Das EWU-Verbrauchervertrauen sei im August ebenfalls vorläufigen Angaben zufolge von -6,6 auf -7,1 Zähler gesunken. Dies sei aber für diesen Indikator immer noch ein vergleichsweise solider Wert, der mit einem - wenn auch lediglich moderaten - Konsumwachstum im Euroraum vereinbar sei.Auf dem Zentralbanktreffen in Jackson Hole spreche heute Jerome Powell, Präsident der US-Notenbank. Dabei dürfe er sich aller Aufmerksamkeit sicher sein. Jedes Wort des Zentralbankchefs werde auf die Goldwaage gelegt werden. Es werde sogar vermutet, dass schon allein das Wort "somewhat", also "ein bisschen", einen großen Unterschied in der Interpretation seiner Aussagen machen könnte. Sollte er z.B. eine lockerere Geldpolitik ankündigen, könnte dies auf zwei weitere Zinssenkungen noch in diesem Jahr hindeuten, sollte er das "lockerer" um "ein bisschen" ergänzen, würde es wohl auf nur einen Zinsschritt hinauslaufen.(23.08.2019/ac/a/m)