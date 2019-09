In Europa würden diese Sentimentindikatoren zusammen mit dem GfK-Konsumklima für Deutschland am Mittwoch und für Großbritannien am Freitag die Datenwoche bestimmen. In den USA würden dies die dritte Schätzung des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal und die Zahlen zur Kerninflation am Donnerstag tun. Und am Freitag folge noch das finale Michigan-Verbrauchervertrauen für September. In Asien stünden unter anderem die chinesischen Industriegewinne im August auf der Agenda.



München (www.aktiencheck.de) - Die kommende Woche bringt zum Auftakt am Montagvormittag die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für September, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick"."Gerade in der Industrie muss sich die Stimmung bessern. Das wäre ein wichtiges Signal für Konjunktur und Aktienmärkte", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers erwarte am Dienstag "hier wie auch beim Ifo-Geschäftsklima eine leichte Aufhellung." Greil weiter: "Zusammen mit dem Wirtschaftsvertrauen in der Eurozone sowie dem US-Verbrauchervertrauen werden wir in der kommenden Woche sehen, wie es um den Frühindikator Sentiment bestellt ist. Ich rechne mit einer leichten Verbesserung - sowohl auf Verbraucher- wie auch auf Unternehmensseite."