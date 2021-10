Ebenfalls aufgrund der Pandemie seien die Währungsbehörden noch stärker dazu bereit gewesen, zusätzliche Staatsschulden aufzunehmen, was zu einem starken Rückgang der Realzinsen geführt habe. Dies stelle außerdem eine implizite Besteuerung dar, da es zu einem Vermögenstransfer von den Gläubigern zu den Schuldnern führe. Diese niedrigen Zinssätze, vor allem in Europa, würden wahrscheinlich die Hauptursache für die Stabilisierung der Schuldenstände sein.



Für die kommenden Jahre würden die Experten eine Reihe von Risiken für Aktien sehen. Eines davon sei eine Erhöhung der Unternehmenssteuern, die in den letzten Jahrzehnten stetig gesunken seien. Die Länder würden miteinander konkurrieren, indem sie den Unternehmen niedrigere Steuersätze anböten, um mehr Einnahmen zu erzielen. Im Grunde würden sie um einen größeren Anteil an einem kleineren Kuchen konkurrieren.



Irland habe sich kürzlich als letztes Land dem globalen Unternehmenssteuerplan angeschlossen, einem von der OECD ausgehandelten Abkommen für eine globale Reform mit einem Mindeststeuersatz für multinationale Unternehmen. Dies sollte die Verlagerung der Gewinne multinationaler Unternehmen in steuerfreundliche Länder einschränken.



Letztlich würden sich höhere Steuern für Unternehmen negativ auf die Unternehmensgewinne und damit auch auf die Aktienrenditen auswirken. Die Renditen von Aktien würden wahrscheinlich unter den historischen Durchschnittswerten liegen, da die aktuellen Bewertungen hoch seien.



Angesichts des wirtschaftlichen Aufschwungs und des hohen Anteils an margenstarken und wachsenden Technologieunternehmen böten Aktien immer noch Potenzial für ein ordentliches Gewinnwachstum. Mögliche Erhöhungen der Unternehmenssteuersätze dürften jedoch die Nettoerträge schmälern. (15.10.2021/ac/a/m)







