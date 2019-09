Betrachte man neben dem vorstehend erwähnten schlechten Ergebnis des PMI-Index für das Verarbeitende Gewerbe auch das Pendant für den Dienstleistungssektor, so relativiere sich das Bild: Letzterer sei im Vergleich zum PMI eher positiv. Grund sei der robuste Konsum, vor allem in den USA. Darüber hinaus könnten sich mittelständische Unternehmen durchweg gut behaupten, und mehreren Großunternehmen, wie z.B. L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT), könne auch der Handelskrieg nichts anhaben.



Wie würden sich die Märkte unter diesen Rahmenbedingungen entwickeln und welche Strategien sollten Anleger fahren?



Seit Jahresbeginn 2019 sei das Risiko vergütet: Aktien hätten am besten abgeschnitten, allen voran die Werte im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und im EURO STOXX (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814). Doch trotz höherer Aktienkurse hätten 74 der letzten 80 Wochen im Zeichen von Mittelabflüssen gestanden. Mit Blick auf die Bewertungsniveaus würden die Experten einen eklatanten Performanceabstand zwischen Wachstumswerten und günstigen Value-Aktien sehen. Sie würden glauben, dass die Märkte wieder zu ihrer normalen Bewertungslogik zurückfinden würden. Die Bewertungslücke dürfte sich somit wieder schließen. Die US-Märkte seien dabei teurer als ihre europäischen Pendants.



Zum Jahresauftakt hätte niemand gedacht, dass die Renditen von Staatsanleihen so stark sinken könnten. Die derzeitigen Rahmenbedingungen würden einen massiven Abverkauf von Anleihen nahe legen, doch das sei nicht der Fall. Daher stelle sich die Frage, wann das Ende der Fahnenstange an der Zinsfront erreicht sei.



Aktuell raten die Experten von La Financière de l'Echiquier zu folgenden Strategien: Anleger sollten die Bewertungen aufmerksam im Auge behalten und bei den teuersten Wachstumswerten auf der Hut sein. Europäische Small Caps seien nach Ansicht der Experten für einen Handelskrieg besser gerüstet, denn sie würden eine stärkere Abhängigkeit von der Binnenwirtschaft aufweisen. Die Beschleunigung der M&A-Dynamik in Europa könne den Aktionären der übernommenen Unternehmen zugute kommen, da das übernehmende Unternehmen in der Regel eine Prämie zahle, von der die Aktionäre profitieren würden.



Insgesamt rechnen die Experten von La Financière de l'Echiquier nicht mit einer Blasenbildung, weil die Märkte sehr pessimistisch sind. Allerdings sei angesichts der politischen Risiken Volatilität das wahrscheinlichste Marktszenario in den kommenden Monaten. (25.09.2019/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Signale, die auf eine bevorstehende Rezession hindeuten, verdichten sich, so Pierre Puybasset, Sprecher des Fondsmanagements bei LFDE - La Financière de l'Echiquier.Ein erster historischer Indikator für eine sich nähernde Rezession, der für viel Aufregung sorge, sei die Inversion der Zinskurve. Konkret handle es sich um die Umkehr der Zinskurve zehnjähriger US-Schatzanweisungen, d. h. eine zehnjährige US-Staatsanleihe bringe weniger Rendite als das gleiche Papier mit zweijähriger Laufzeit. Dies sei seit 2007 nicht mehr der Fall gewesen. Der US-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe, ein Frühindikator, der die Aktivität von Industrieunternehmen messe, sei auf den niedrigsten Stand seit fast zehn Jahren gesunken. Die US-amerikanische Industrieaktivität sei rückläufig.Hinzukämen geopolitische Spannungen, welche die Volkswirtschaften und Märkte belasten würden: Der Handelskrieg zwischen den USA und China sorge für Verunsicherung und bringe Unternehmen, wie beispielsweise Nike, in Bedrängnis. Zudem lasse die Hängepartie um den Brexit kaum genauere Voraussagen zu. Allem Anschein nach laufe in Großbritannien alles auf Neuwahlen hinaus.Auftrieb dürften die Märkte ferner durch US-Präsident Donald Trump erhalten, der bestrebt sein werde, ein günstiges Klima für seine Wiederwahl zu schaffen. In der Vergangenheit seien die Kurse vor Wahlen stets gestiegen, und zwar ausnahmslos.