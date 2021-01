Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Stellar steigt heute um mehr als 5% und gewann seit gestern fast 35% an Wert, so die Experten von XTB.



Stellar sei während der heutigen Sitzung bei weitem die stärkste Kryptowährung, da sie heute 5% an Wert gewinne. Dennoch sei der heutige Gewinn vernachlässigbar im Vergleich zu dem gestrigen Anstieg von über 25%. Dies hänge mit der Information zusammen, dass die Stellar Development Foundation eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ministerium für Digitalisierung in der Ukraine unterzeichnet habe, um eine digitale Währung für die Zentralbank, eine stabile digitale Währung (Stablecoin) und eine Infrastruktur für virtuelle Vermögenswerte unter Verwendung der Stellar-Blockchain zu entwickeln. Wie man sehen könne, habe Stellar trotz des gestrigen sehr starken Bitcoin-Ausverkaufs 25% zugelegt. (05.01.2021/ac/a/m)





