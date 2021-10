Die Nord LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Stellantis-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die Nord LB werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 28.10.2021)



Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrystler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot. (28.10.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autokonzerns Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA).Der aus Peugeot und Fiat Chrysler entstandene Stellantis-Konzern habe heute Zahlen für die ersten 9 Monate 2021 präsentiert. Da der Stellantis-Konzern erst zum 16.01.2021 entstanden sei, würden die im Folgenden erwähnten Pro Forma-Zahlen unterstellen, dass die Fusion von Peugeot und FIAT Chrysler bereits zum 01.01.2021 erfolgt sei.Die Pro Forma-Auslieferungen seien in den ersten 9 Monaten 2021 um 14,4% auf 4,450 Mio. Einheiten gestiegen. In Q3 hätten sich die Pro Forma-Auslieferungen jedoch um 27% von 1,617 Mio. auf 1,176 Mio. Autos reduziert.Der Pro Forma-Umsatz von Stellantis sei in den ersten 9 Monaten 2021 um 20,7% auf EUR 107,861 Mrd. geklettert, wobei alle Regionen im zweistelligen Prozentbereich hätten wachsen können.Gänzlich anders habe sich die Situation im vom Chip-Mangel stark geprägten 3. Quartal 2021 dargestellt. Hier sei der (Pro Forma)-Umsatz um 13,7% auf EUR 32,551 Mrd. gesunken, was insbesondere auf starken Rückgängen in North America (-16,4%) und Enlarged Europe (-21,5%) basiere.Für 2021 rechne die Unternehmensführung jetzt mit folgendem Marktwachstum: Nordamerika 10% (bisher: 5%), Südamerika 15% (bisher: 20%), erweitertes Europa 5% (bisher: 10%), Naher Osten & Afrika 20% (bisher: 15%), Indien & Asien Pazifik 10% (wie bisher) und China 5% (wie bisher). Die Marge des adjusted operating Income des Konzerns solle 2021 nach wie vor bei rund 10% liegen.Nachdem Stellantis die Wachstumserwartung für Nordamerika mit den Halbjahreszahlen noch von 8% auf 10% hochgesetzt habe, habe die Unternehmensführung die Erwartung jetzt auf nur noch 5% zurücknehmen müssen. Da auch für das erweiterte Europa das voraussichtliche Markt-Wachstum von 10% auf 5% zurückgeschraubt worden sei, könnte das Beibehalten des Margenziels (unter Auslassung weiterer Informationen) einer versteckten "Gewinnwarnung" gleichkommen.Schwope sehe Stellantis noch als einen der am wenigsten zukunftsfesten Automobil-Konzerne an. Carlos Tavares habe hervorragende Aufräumarbeiten bei PSA geleistet und werde dieses auch insbesondere bei FIAT leisten müssen. Im Bereich der Elektromobilität fahre der fusionierte Konzern allerdings noch deutlich hinter der Konkurrenz von Tesla aber auch Volkswagen her. Auch beim Autonomen Fahren könne Stellantis mit der Konkurrenz kaum mithalten. Zudem sei die Position im weltgrößten Markt China extrem verbesserungswürdig. Kostensenkungen und der Abbau der massiven Überkapazitäten dürften die kommenden Jahre des fusionierten Konzerns prägen.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät weiterhin, die Stellantis-Aktie bei einem Kursziel von EUR 13,00 zu verkaufen.