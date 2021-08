Tradegate-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

17,104 EUR +5,92% (03.08.2021, 12:24)



Euronext Paris-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

17,074 EUR +4,28% (03.08.2021, 12:14)



ISIN Stellantis-Aktie:

NL00150001Q9



WKN Stellantis-Aktie:

A2QL01



Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

8TI



Euronext Paris-Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

STLA



Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Ticker-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der FIAT Chrystler Gruppe mit Peugeot. (03.08.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autokonzerns Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Ticker-Symbol: STLA), erhöht aber das Kursziel von 11,50 auf 13 Euro.Wenig überraschend erzielte auch Stellantis starke Halbjahreszahlen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die starken Ergebnisse dürften insbesondere auf umfangreiche Sparmaßnahmen, nachgeholte Autokäufen und eine Konzentration auf margenstarkes Geschäft zurückzuführen sein. Mehr als 60% des operativen Ergebnisses würden aber auf Nordamerika entfallen. Ohne den amerikanischen Bereich (Chrysler, Jeep, Dodge, Ram) sähe es bei Stellantis deutlich schlechter aus. Immerhin habe Stellantis das Ergebnis in Enlarged Europe deutlich verbessert, so dass diese Region knapp ein Drittel des operativen Konzernergebnisses erwirtschaftet habe. Schwope sehe Stellantis als einen der am wenigsten zukunftsfesten Automobil-Konzerne an. Carlos Tavares habe hervorragende Aufräumarbeiten bei PSA geleistet und werde dieses auch insbesondere bei FIAT leisten müssen. Im Bereich der Elektromobilität fahre der fusionierte Konzern aber meilenweit hinter der Konkurrenz von Tesla aber auch Volkswagen her. Auch beim Autonomen Fahren könne Stellantis mit der Konkurrenz kaum mithalten. Zudem sei die Position im weltgrößten Markt China extrem verbesserungswürdig. Kostensenkungen und der Abbau der massiven Überkapazitäten dürften die nächsten Jahre des fusionierten Konzerns prägen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Stellantis-Aktie mit dem neuen Kursziel von 13 Euro (alt: 11,50 Euro). (Analyse vom 03.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Stellantis N.V.: Keine vorhanden.Börsenplätze Stellantis-Aktie: