Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrystler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autokonzerns Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carlos Tavares könne sich selbst auf die Schulter klopfen: Der Konzernchef des Autoriesen Stellantis habe den Nettogewinn im letzten Jahr - trotz Chipengpässen - verdreifacht und auch den Umsatz von Stellantis deutlich gesteigert. Die Aktie könne jedoch aufgrund der derzeitigen geopolitischen Spannungen von den durchaus guten News nicht profitieren.Der Nettogewinn habe sich im Vergleich zum Vorjahr auf 13,4 Milliarden Euro verdreifacht. Der Umsatz sei um 14 Prozent auf 152 Milliarden Euro geklettert. Gute Zahlen - Analysten hätten nur mit rund 149 Milliarden Euro gerechnet. Stellantis habe auch in punkto Marge geliefert: Der Konzern habe 11,8 Prozent erzielt und damit seine eigenen Prognosen von etwa zehn Prozent übertroffen.Stellantis wolle 3,3 Milliarden Euro als Dividende - sprich 1,05 Euro pro Anteilsschein - an seine Aktionäre ausschütten. Auch die rund 300.000 Mitarbeiter würden mit einer Ausschüttung von 1,9 Milliarden Euro profitieren."Die heutigen Rekordergebnisse beweisen, dass Stellantis gut aufgestellt ist, um auch in den unsichersten Marktumgebungen solide Leistungen zu erbringen", habe Tavares erklärt. Bis 2025 sollten mehr als 30 Milliarden Euro in Elektromobilität und Software investiert werden.In der Ukraine-Krise sehe Finanzchef Richard Palmer keine Gefahr für das eigene Geschäft: "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Russland-Krise bewältigen können." Klar sei aber: Die Produktion im russischen Werk Kaluga habe sich 2021 verdoppelt, als Stellantis rund 11.000 Fahrzeuge in Russland produziert habe. Der Konzern sei jedoch darauf vorbereitet, seine Produktion in Russland zu verlagern oder einzuschränken.Hohe Rohstoffkosten und geopolitische Spannungen dürften Stellantis weiterhin belasten. Die Ziele des Unternehmens, seine Automarken komplett auf Elektroantrieb umzustellen, würden außerdem einer Mammutaufgabe gleichen. Das breite Angebot an 14 Automarken ohne sichtliche Spezialisierung führe dabei zu weiteren Herausforderungen.Die Stellantis-Aktie gehört auf die Watchlist, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2022)