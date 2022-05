Börsenplätze Stellantis-Aktie:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrysler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot. (03.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autokonzerns Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA) unter die Lupe.Im Jahr 2019 hätten Mercedes-Benz und BMW ihre Carsharing-Plattformen zusammengelegt. Die daraus entstandene Tochter Share Now hätten die beiden deutschen Autobauer am Dienstag an den französisch-italienischen Autobauer Stellantis verkauft. Stellantis erhoffe sich von dem Kauf Wachstum für das eigene Carsharing-Angebot.Über die Details der Übernahme sei von den beteiligten Parteien nichts zu hören gewesen. Bevor der Deal über die Bühne gehen könne, müsse noch die Zustimmung der Kartellbehörden erfolgen. Share Now habe aber rote Zahlen geschrieben und infolge dessen das Geschäft u.a. in Nordamerika eingestellt. Der Carsharing-Dienst sei in 16 europäischen Städten aktiv und verfüge über 11.000 Fahrzeuge.Stellantis erhoffe sich von der Übernahme einen Wachstumsschub für das eigene Angebot Free2move. Mit Share Now bekomme die Plattform zu den bisherigen 2 Mio. Nutzern 3,4 Mio. neue Kunden hinzu. Bis Ende des Jahrzehnts solle bereits ein Umsatz von 2,8 Mrd. Euro erzielt werden.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link