Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,4452 EUR -1,24% (02.02.2018, 13:46)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,438 EUR -2,67% (02.02.2018, 14:01)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (02.02.2018/ac/a/d)





Stellenbosch (www.aktiencheck.de) - Steinhoff will bis zum 30. Juni auf alle Dividenden-Zahlungen verzichten - AktiennewsNach der Ankündigung der Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) am 18. Januar 2018 werde die Gruppe in Kürze Empfehlungen für die Ausnahmeregelung für bestimmte mögliche Zahlungsausfälle bei bestimmten Finanzierungsvereinbarungen der Gruppe mit europäischen Muttergesellschaften geben.Im Rahmen der Verzichtserklärungen werde Steinhoff International Holdings N.V. freiwillig zustimmen, für eine Übergangszeit bis zum 30. Juni 2018 keine Dividende zu verkünden, zu leisten oder zu zahlen. Der Zweck der Verzichtserklärungen bestehe darin, bis zum 30. Juni 2018 weiterhin ein Stabilitätsfenster für den Konzern zu schaffen, damit sich das Management auf die Aufrechterhaltung der Handelsleistung der einzelnen Geschäftsbereiche und die Entwicklung des strategischen Optionsplans des Konzerns konzentrieren könne.Obwohl Steinhoff davon überzeugt sei, dass das Unternehmen von seinen Finanzdienstleistern ausreichende Unterstützung erhalten werde, um diese Maßnahmen durchzuführen, könne nicht zugesichert werden, dass Steinhoff zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt mit seinen Finanzdienstleistern eine Einigung erzielen könne.Stellenbosch, 2. Februar 2018