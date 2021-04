Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (30.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Noch immer habe Steinhoff keinen endgültigen Vergleich mit den Klägern erreicht. Der Kurs der Aktie des von einem Bilanzbetrug schwer erschütterten Möbelhändlers halte sich unterdessen seit Ende Januar immerhin wieder im zweistelligen Euro-Cent-Bereich.Während von der heutigen Hauptversammlung kaum Impulse ausgehen dürften, habe der Möbelkonzern diese Woche angekündigt, dass der Börsengang seiner Discountkette Pepco in den nächsten Wochen erfolgen solle. Steinhoff wolle rund 15 Prozent seiner Anteile in Warschau platzieren. Insgesamt werde eine Bewertung von 5 Milliarden Euro angestrebt, berichte "Reuters".Steinhoff selbst werde aktuell mit rund 500 Millionen Euro bewertet, ächze unter Schulden und befinde sich noch immer in internationalen Vergleichsverhandlungen. Einige Parteien würden den laufenden Einigungsversuch mit weiteren Klagen torpedieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link