Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0632 EUR +3,78% (01.10.2019, 15:37)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0636 EUR +3,41% (01.10.2019, 15:59)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (01.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Es sei wochenlang still um das Unternehmen gewesen. Doch nun melde sich der schwer angeschlagene südafrikanische Möbelhändler zu Wort. Steinhoff habe mehrere Termine für die nächsten Monate bekannt gegeben. Dagegen habe die Steinhoff-Tochter Steinhoff Investment Holdings einen bedeutenden Termin nicht halten können.Die Steinhoff Investment Holdings habe die Präsentation der Geschäftsberichte für 2017 und 2018 erneut verschoben. Im Juni habe die Firma noch angekündigt, die Bilanzen vor Ende September zu veröffentlichen.Das habe "trotz aller Bemühungen" nicht geklappt. Es bleibe noch ein erheblicher Arbeitsaufwand.Steinhoff Investment Holdings werde den Markt zu gegebener Zeit "hinsichtlich der überarbeiteten Fertigstellung" informieren.Ende Februar solle es ein Trading-Update zum Q1 geben.Wann der Möbelhändler den Geschäftsbericht für 2019 publiziere, sei noch unklar.Auch 22 Monate nach dem Bilanzskandal sei die Lage bei dem Unternehmen unübersichtlich. Der Aktienkurs verharre weiterhin bei sechs Cent, was bedeute, dass sich von hoher Volatilität abhängige Zocker aus der Aktie verabschiedet hätten. Die Börse biete etliche spannendere Storys als Steinhoff mit viel besserem Chance-Risiko-Verhältnis.