Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (24.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der angeschlagene Möbelhändler Steinhoff strebe eine weitere Verlängerung zur Restrukturierung von Schulden in Höhe von fast zwölf Milliarden Dollar an, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und den Wert einiger Vermögenswerte zu steigern. Die Steinhoff-Aktie falle am Montag unter die Marke von acht Cents.Steinhoff wolle offensichtloch Zeit gewinnen, um Assets für einen eventuellen Verkauf vorzubereiten. Das solle dem Unternehmen ermöglichen, Kredite zurückzuzahlen.Steinhoffs Ziel sei es, "übereilte Verkäufe zu vermeiden und dem Unternehmen lieber ein paar Jahre zu geben, um Geschäfte zu machen und zu sehen, welcher Wert zu holen ist", so Charles Allen, Analyst bei Bloomberg Intelligence.Nächster wichtiger Termin für Steinhoff-Aktionäre sei der 12. Juli. Dann veröffentliche der Möbelhändler die Zahlen für das erste Halbjahr 2019.Steinhoff kämpfe weiter ums Überleben. Doch niemand könne sagen, wie der Kampf ausgehe. Welche Auswirkungen hätten die Ermittlungen auf das Unternehmen? Wie einige sich Steinhoff mit den Kreditgebern? Wie viel müsse die Firma in der Schadensersatzklage bezahlen?All diese Unsicherheiten machen die Steinhoff-Aktie zu einem Glücksspiel, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2019)