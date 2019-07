Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0792 EUR -1,12% (03.07.2019, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0799 EUR -0,25% (03.07.2019, 16:50)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (03.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Es tue sich etwas beim schwer angeschlagenen Möbelhändler Steinhoff. Unmittelbar nachdem das Unternehmen den Termin für das Analystentreffen verschoben und die Gläubiger auf den 9. August vertröstet habe, gehe der Konzern nun offiziell gegen zwei ehemalige Top-Manager vor. Die Aktie verharre bei gerade einmal acht Cents.Nun sei es offiziell: Steinhoff habe ein Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Markus Jooste und den ehemaligen Finanzchef Ben La Grange eingeleitet. Von Jooste fordere der Konzern 870 Millionen Südafrikanische Rand (53,6 Millionen Euro). Ben la Grange solle 16,8 Millionen Euro zurückzahlen."Ich kann im Namen von Herrn La Grange bestätigen, dass er die Klage von Steinhoff erhalten hat und dass er sie nicht hinnehmen wird", so La Grange-Anwalt Chris Hessian zur Nachrichtenagentur Reuters. "Er will sich aber nicht weiter in der Angelegenheit äußern."Der Ex-CEO gelte als Hauptverdächtiger in dem Bilanzskandal, der im Dezember 2017 ans Licht gekommen sei. Dem 58-jährigen Jooste werde unter anderem vorgeworfen, im 2017 eine Bonuszahlung von 2,1 Millionen Euro erhalten zu haben. Davon seien 500.000 Euro weder vom Personal- und Vergütungsausschuss vorgeschlagen noch vom Aufsichtsrat genehmigt worden.Bis die Vergangenheit komplett aufgearbeitet sei, werde es noch eine ganze Zeit lang dauern. Die Frage sei, ob die vollständige Wahrheit überhaupt jemals ans Licht komme.Die Steinhoff-Aktie bleibt ein Glücksspiel, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2019)