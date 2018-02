Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (20.02.2018/ac/a/d)





Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Steinhoff darf POCO nicht vollständig in seinen Bilanzen berücksichtigen - AktiennewsEin Berufungsgericht in Amsterdam habe am Montag entschieden, dass die Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ihre Bilanz für 2016 korrigieren müsse. Beim Streit mit dem ehemaligen Partner OM-Handels GmbH & MW Holdings GmbH, die von Dr. Andreas Seifert kontrolliert werde, gehe es u.a. um die korrekte Erfassung der gemeinsam zu je 50% gehaltenen Möbelhauskette POCO.POCO sei bislang in der Bilanz des deutsch-südafrikanischen Möbelkonzerns mit 100% der Anteile konsolidiert worden. Das Gericht habe nun aber angeordnet, dass Steinhoff den Jahresabschluss 2016 (und gegebenenfalls auch zukünftige Abschlüsse) wie folgt ändern müsse:- die Konsolidierungsbehandlung der Gesellschaft von POCO werde von einem kontrollierenden Anteil von 100% auf einen kontrollierender Anteil von 50% geändert;Die Steinhoff International Holdings N.V. prüfe derzeit das Urteil (einschließlich der Frage, ob Rechtsmittel eingelegt werden könnten) und die Auswirkungen der Entscheidung auf die Konzernrechnung und werde die Aktionäre zu gegebener Zeit informieren.Aktionären und anderen Anlegern der Gesellschaft werde geraten, beim Handel mit Wertpapieren der Gruppe Vorsicht walten zu lassen.