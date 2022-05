Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (20.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der Abverkauf von besonders spekulativen Werten sei auch an der Steinhoff-Aktie nicht spurlos vorübergegangen. Rund 50 Prozent sei der Kurs vom Hoch zurückgekommen. Charttechnisch sehe die Aktie trotzdem deutlich besser aus als vor zwei Jahren. Allerdings gebe es immer noch ungelöste Probleme bei Steinhoff.Die von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterte Holdinggesellschaft sei kaum seriös zu bewerten. Wichtig wäre derzeit unter anderem eine gelungene Umschuldung, um die Zinslast zu verringern.Außerdem möchten die Gläubiger befriedigt werden. Zum Stichtag (15. Mai) seien bei der Stichting Steinhoff Recovery Foundation mehr als 43.000 Forderungen in Höhe von insgesamt 3,2 Milliarden Dollar eingegangen. Die Forderungen würden nun geprüft. 2023 sollten die Zahlungen seitens Steinhoff beginnen.Steinhoff bleibe extrem spekulativ. Noch immer würden Analysten großer Finanzhäuser einen weiten Bogen um die Aktie machen. In Zeiten steigender Zinsen dürfte eine erfolgreiche Umschuldung nicht einfacher werden.Kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 20.05.2022)