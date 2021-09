Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (09.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die wilde Achterbahnfahrt bei der Steinhoff-Aktie gehe in die Verlängerung. Eine Welle von Mitteilungen rund um die festgefahrene Einigung mit seinen Gläubigern habe diese Woche für heftige Kursausschlägen gesorgt. Heute laufe bereits die nächste Klatsche über den Ticker - "Der Aktionär" gebe ein Update zur aktuellen Situation.Das juristische Tauziehen gehe weiter und auch heute veröffentlicht Steinhoff auf seiner Homepage weitere Mitteilungen zur aktuellen Situation rund um die angestrebte Einigung mit seinen Gläubigern. Zunächst sei die Versammlung mit SIHPL-Vertragsgläubigern auf Donnerstag verschoben worden (SIHPL=Steinhoff International Holdings Proprietary Limited). Heute sei Donnerstag und die Versammlung falle erneut aus - nächster Termin noch unbekannt.Damit bleibe die Unsicherheit weiter hoch und so spiele auch der Kurs verrückt. Seit Montag komme es täglich zu extremen Kursbewegungen, wobei der Montag mit einer Handelsspanne von 73 Prozent besonders hervorsteche. Auch der gestrige Mittwoch sei von sehr hoher Volatilität geprägt gewesen. Die Handelsspanne sei vom Tief bei 0,14 Cent bis zum Tageshoch bei 0,22 verlaufen. Am heutigen Donnerstag notiere die Aktie aktuell rund zwölf Prozent tiefer. Eine technische Einschätzung sei bei der extremen Volatilität mit Vorsicht zu genießen, da aufgrund der starken Schwankungen keine sinnvollen Marken abgeleitet werden könnten und die Anleger ohnehin primär auf den Newsflow achten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link