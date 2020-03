Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (12.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Für den Bilanzskandal gebeutelten Möbelhändler Steinhoff komme die enorm gestiegene Volatilität an den Börsen einhergehend mit außerordentlichen Verlusten durch die Ausbreitung des Coronavirus zur Unzeit - und habe nun ernste Folgen. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte, müsse Steinhoff einen zentralen Plan auf Eis legen.Der von einem Bilanzskandal durchgeschüttelte Möbelhändler Steinhoff verschiebe Kreisen zufolge den geplanten Börsengang seiner europäischen Handelskette Pepco wegen der Coronavirus-Pandemie. Die hohe Schwankung an den Kapitalmärkten sowie eine mit dem Coronavirus nicht in Zusammenhang stehende Erkrankung eines Managers sei dafür verantwortlich, hätten mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur "Bloomberg" gesagt. Die Aktie sei auf die Nachricht hin nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fünf Prozent gefallen.Laut dem Bericht vom Mittwoch solle das Vorhaben eines möglichen Börsengangs oder Verkaufs erst später in diesem Jahr wieder auf den Tisch kommen. Steinhoff habe den Infos zufolge eine Marktbewertung von mehr als 4 Milliarden Euro für Pepco angestrebt, zu der unter anderem die britische Billigladenkette Poundland gehöre. Steinhoff selbst sei nach dem Bilanzskandal an der Börse noch kaum mehr als 300 Millionen Euro wert. Allerdings steige der Konzern am 23. März wieder in den Kleinwerteindex SDAX auf.Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2020)Mit Material von dpa-AFX