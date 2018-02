XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,4388 EUR -2,66% (02.02.2018, 16:36)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,439 EUR -2,44% (02.02.2018, 16:50)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (02.02.2018/ac/a/d)





Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Steinhoff: Thierry Guilbert tritt mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat zurück - AktiennewsThierry Guilbert hat heute mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Mitglied des Aufsichtsrats der Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) eingereicht.Angesichts seiner anderen Verpflichtungen der Exekutive sei Guilbert nicht der Ansicht, dass er seine Bemühungen in dieser kritischen Zeit auf die Gruppe konzentrieren könne. Der Aufsichtsrat überwache weiterhin die Governance des Konzerns. Zurzeit werde eine Reihe von Kandidaten zur Stärkung der Unabhängigkeit des Aufsichtsrats der Steinhoff International Holdings N.V. in Betracht gezogen."Der Aufsichtsrat ist sich bewusst, dass es wichtig ist, dass der Vorstand weiterhin über die geeignete Mischung aus Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um das Potenzial der Steinhoff-Geschäfte zu maximieren", so Heather Sonn, stellvertretende Vorsitzende der Steinhoff International Holdings N.V.