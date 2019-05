XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0907 EUR +0,67% (21.05.2019, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0907 EUR -1,41% (21.05.2019, 15:29)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (21.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Bei Steinhoff herrsche derzeit Stillstand - sowohl an der Börse, als auch, was die Unternehmensmeldungen betreffe. Richtig spannend sollte es erst wieder im Juni werden, wenn der schwer angeschlagene Konzern endlich den Geschäftsbericht für 2018 vorlege. Falle die Bilanz schwächer aus als erwartet, würden neue Rekordtiefs drohen.Nach einem starken Start ins neue Jahr mache die Steinhoff-Aktie den Zockern derzeit keine Freude. Der Grund: null Volatilität. Aktuell konsolidiere der Penny-Stock bei 0,09 Euro. Damit sei die Steinhoff-Aktie nur einen Hauch vom Sechs-Monats-Hoch bei 0,085 Euro entfernt. Falle das Ppaier unter diese Unterstützung, könnte es schnell in Richtung 0,071 Euro gehen. Bei dieser Marke liege das Rekordtief vom Juni 2018. Ein Ausbruch nach oben würde indes erst beim Überwinden der 15-Cent-Marke gelingen. Diesen Wert habe Steinhoff im Februar erreicht. Aus rein charttechnischer Sicht wäre dann Platz bis zum Hoch vom Juli 2018 bei 0,247 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Steinhoff-Aktie: